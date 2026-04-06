Carmen Morales aclara cómo es su relación con sus hermanos Shaila y Antonio tras los rumores de distanciamiento

Coincidiendo con el 20º aniversario de muerte de Rocío Dúrcal, la relación entre sus hijos Carmen, Antonio y Shaila vuelve a estar en el punto de mira después de que la periodista Mónica Vergara revelase en 'Fiesta' que los hermanos estarían distanciados a pesar de la imagen de unión que han dado públicamente a raíz del complicado momento económico que atraviesa su tía Fedra Lorente tras la muerte de su tío Miguel Morales, en la que se han volcado para ayudarla a superar este trance.

Según la periodista, el origen del conflicto estaría en "un dinero importante que han recibido" y que habría provocado que Carmen se uniese a Shaila después de que Antonio "hiciese un movimiento a su favor que ha molestado profundamente" a las dos hijas de la recordada cantante de rancheras. Problemas entre los hermanos que vendrían de lejos a pesar de que protejan su imagen de cara al público, ha asegurado.

Una información que la actriz ha negado rotundamente en su reaparición en el concierto de Rosalía: "No hay ningún problema. Tonterías que dicen, nada". "Acabo de colgar a mi hermano que es su cumpleaños hoy y con mi hermana estoy perfectamente" ha afirmado con una sonrisa.

Y, por si quedase alguna duda, ha desmentido que haya ningún problema por motivos económicos, ya que "trabajamos mucho los tres, así es que no".

Sin embargo, sí ha reconocido que aunque "nosotros siempre, siempre hemos estado muy unidos, desde que se fue mamá nunca ha sido lo mismo, pero al nivel de toda la familia".