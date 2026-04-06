Carlos Cuerpo cree que las generales serán en 2027 y es "optimista" ante la posibilidad de que el PSOE siga gobernando

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, cree que se agotará la Legislatura y que las elecciones generales serán en 2027. Además, es "optimista" en que el PSOE vuelva a gobernar tras esos comicios y que se produzca un cambio de tendencia para que el Gobierno tenga la "reválida".

Así se ha pronunciado hoy, durante una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, en la que al ser preguntado si cree que la Legislatura se podrá agotar como dice el presidente del Gobierno y las elecciones serán en 2027 ha respondido tajante: "Sí, de hecho, en mi mente, cuando pensamos en política y en lo que necesita el país, yo voy mucho más allá del 27".

En este sentido, ha señalado que es "optimista" al pensar que el PSOE puede gobernar después de esos comicios de 2027 y ha argumentado que lo importante de los sondeos son las "tendencias" y el "promover un cambio de tendencia que haga que de aquí a que se den las elecciones" puedan tener una "reválida del Gobierno actual".

En cuanto a dónde ve él ese cambio de tendencia, dado que no parece por las encuestas que se pueda producir en las elecciones andaluzas, Carlos Cuerpo se ha referido a los sondeos que se han publicado durante estos días y que dan un crecimiento del PSOE en las regionales de Andalucía.

"Veremos hasta qué punto este cambio de tendencia se refleja, yo espero que sí también en las elecciones andaluzas y sobre todo de aquí a un año en las generales", ha remachado.

En cuanto al juicio que comienza mañana contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, el vicepresidente primero ha señalado su sensación de "indignación" igual, ha dicho, que la del resto de los ciudadanos.

No obstante, desde el punto de vista político, ha precisado que "lo importante" es mostrar la "tolerancia cero" que deben mostrar ante cualquier caso de comportamiento ilícito para que se traduzca en una actuación "decidida y rápita" de políticos e instituciones y que dé paso a que la justicia actúe "con contundencia".

No obstante, ha querido dejar claro que él no ha tenido ningún contacto con Ábalos ni cuando ha sido ministro ni en su etapa anterior en el Ministerio de Economía por lo que nunca tuvo la tentación de enviarle un mensaje de apoyo, como hicieron otros compañeros suyos de Gobierno, según publicó ayer El Mundo: "No tengo su teléfono".