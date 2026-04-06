Brasil, Argentina y Colombia, las principales nacionalidades extranjeras en la MLS

Washington, 6 abr (EFE).- Brasil, Argentina y Colombia componen el podio de nacionalidades extranjeras en jugadores de la MLS este 2026, aunque en su conjunto, Europa aporta más jugadores que Sudamérica, según datos distribuidos este lunes por la liga.

La MLS cuenta con 78 nacionalidades entre sus jugadores, más que ninguna otra liga en Estados Unidos y Canadá. Además, más de la mitad (50,4 %) son de nacionalidades distintas a las dos anfitrionas.

Por detrás de Estados Unidos y Canadá, con 349 y 48 jugadores, respectivamente, Brasil (33), Argentina (32) y Colombia (24) son los países con mayor representación en la MLS. Les siguen Reino Unido (20) y Alemania (19).

Aun así, Europa suma 164 jugadores en la liga, por delante de Sudamérica, con 123. A continuación aparecen África (58), Asia (19) y Oceanía (10), más allá de los 425 de Norteamérica.

El argentino Lionel Messi es el jugador extranjero más conocido de la liga, que también cuenta con el colombiano James Rodríguez, el brasileño Evander, el alemán Thomas Müller o el surcoreano Son Heung-min, y que pronto incorporará al francés Antoine Griezmann.

Este es el quinto año consecutivo en que la MLS cuenta con al menos 75 nacionalidades distintas.

Estos números de la MLS quedan lejos de los de la NBA, la segunda liga norteamericana con más nacionalidades, con un total de 45 al inicio de esta temporada. EFE