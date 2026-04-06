Brasil anuncia subsidios al diésel, al gas en cilindro y al combustible de aviación

Río de Janeiro, 6 abr (EFE).- El Gobierno brasileño anunció este lunes una serie de subsidios para reducir los precios del diésel, el gas en cilindro y el combustible de aviación, como una forma de contrarrestar las fuertes presiones provocadas por el conflicto en Oriente Medio.

Los subsidios se suman a otras medidas ya anunciadas por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y dirigidas especialmente a reducir el precio del diésel, combustible del que Brasil importa cerca del 30 % del que consume y que es el más usado para el transporte de mercancías y para las máquinas agrícolas.

El Ejecutivo espera que las medidas estabilicen los precios de los combustibles, especialmente del diésel, que ha subido más del 20 % desde el inicio de la guerra en Irán, y mitiguen su fuerte efecto en la inflación a solo seis meses de las elecciones presidenciales en las que Lula aspira a un nuevo mandato.

"La directriz muy clara que recibimos del presidente Lula es que adoptemos medidas para evitar que la población brasileña sea afectada por una guerra en la que Brasil no tiene nada que ver y de la que tenemos una posición crítica", afirmó el ministro de Hacienda, Dario Durigan, en una rueda de prensa.

El ministro dijo que el Gobierno publicará un decreto por el que se concede un subsidio de 80 centavos de real (unos 16 centavos de dólar) por cada litro de diésel que sea refinado en Brasil para que los productores puedan repasar esa disminución del precio a los consumidores.

Durigan añadió que otro decreto prevé un acuerdo para que los gobiernos regionales eximan de impuestos el diésel importado, con lo que también se concede un subsidio de 1,20 reales (23 centavos de dólar) por cada litro del combustible que ingrese al país.

Según el ministro, 25 de los 27 estados de Brasil ya anunciaron su adhesión a la norma.

Para favorecer directamente a las familias, el Gobierno también anunció un subsidio de 850 reales (165 dólares) sobre cada tonelada de Gas Licuado de Petróleo (GLP) importado, que es el popular gas de cocina o el gas distribuido en cilindros y utilizado por la población sin acceso a las redes de gasoductos.

Ese subsidio garantiza que el GLP importado tenga el mismo precio que el producido en Brasil, lo que evitará que sufra el impacto de la subida de los precios internacionales.

Una semana después de que la petrolera estatal Petrobras anunciara un aumento del 55 % del precio del queroseno de aviación que puede obligar a las aerolíneas a reajustar los billetes en cerca del 20 %, el Gobierno también anunció medidas para el sector.

Además de eximir del pago de impuestos federales el llamado combustible de aviación, el Gobierno anunció dos líneas de créditos subsidiados por un valor sumado de 3.500 millones de reales (unos 680 millones de dólares) para ayudar a las aerolíneas.

Los préstamos en condiciones ventajosas buscan ayudar a las empresas aéreas a financiar sus reestructuraciones financieras y evitar que eleven el precio de los billetes. EFE