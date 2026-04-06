Agencias

Austria buscará en Arabia Saudí mediar para una desescalada del conflicto

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Viena, 6 abr (EFE).- La ministra de Exteriores de Austria, la liberal Beate Meinl-Resinger, viaja este lunes a Arabia Saudí con el objetivo de mediar para lograr una desescalada de la guerra en Irán, que comenzó hace más de un mes por bombardeos de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica.

En su visita de dos días a Riad, Meinl-Reisinger tiene previsto reunirse con su homólogo saudí, Faisal bin Farhan Al Saud, con el secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo, Jasem Mohamed Al Budaiwi, y con el ministro de Economía del reino, Faisal Alibrahim, informó hoy la agencia austríaca APA.

"Nos involucramos activamente, mediamos y posicionamos a Viena de forma estratégica como un lugar para el diálogo, la negociación y las soluciones concretas", destacó la jefa de la diplomacia de la república alpina tras señalar que el propósito de su viaje es conseguir mediante la mediación una desescalada y que las rutas cruciales para el suministro energético y el comercio (como el estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado) vuelvan a ser libres y seguras para el tránsito de mercancías.

"Austria agota todos los medios diplomáticos para contribuir activamente a la estabilización de la situación y proteger nuestros intereses nacionales", añadió la ministra, que el pasado fin de semana mantuvo conversaciones telefónicas con sus colegas de Irán, Israel y Líbano. EFE

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