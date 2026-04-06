Artemis II realiza una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta hacia la Luna el quinto día de misión

Los equipos de control de la misión en Houston y la tripulación de Artemis II han realizado esta madrugada una maniobra de corrección de trayectoria para ajustar la ruta de la nave espacial Orion hacia la Luna, que ha durado 17,5 segundos, según ha informado la NASA.

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, continúan su trayectoria precisa para sobrevolar la Luna este lunes 6 de abril.

Al comienzo de su jornada laboral, la tripulación completó un objetivo de prueba clave de la misión: el traje del Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orion (OCSS).

Los cuatro tripulantes realizaron una serie completa de pruebas, que incluyeron ponerse y presurizar el traje, comprobar si había fugas, simular el acceso a los asientos y evaluar su movilidad y su capacidad para comer y beber.

El traje protege a los astronautas durante las fases dinámicas del vuelo y proporciona soporte vital en caso de despresurización de la cabina y para las operaciones de supervivencia tras el amerizaje.

Al finalizar la jornada, la tripulación ha entrado en la esfera de influencia de la Luna. Así, la gravedad lunar se ha convertido en la fuerza dominante que controla la trayectoria de Orión.

Este hito prepara el terreno para el evento principal del sexto día de vuelo: el vuelo de la tripulación alrededor de la cara oculta de la Luna.