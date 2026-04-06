Agenda informativa multisoporte América para el lunes 6 de abril de 2026

ESTADOS UNIDOS

- El presidente Donald Trump ofrecerá una conferencia de prensa acompañado ‘con militares’ en la Casa Blanca pasado el mediodía, una convocatoria en la que se espera que el mandatario amplíe detalles sobre el ultimátum a Irán. (foto) (video) (infografía)

- La misión de Artemis II entra en su fase más importante hoy, cuando los cuatro astronautas verán el lado más oculto de la Luna y superarán la distancia récord de más de 400.000 kilómetros en el espacio profundo desde la Tierra (foto) (video) (infografía)

- En su histórico paso por el lado oculto de la Luna, los cuatro astronautas de Artemis II podrán observar durante unos 53 minutos un eclipse solar que no será visible desde nuestro planeta. (foto) (video)

- Las elecciones de medio mandato de noviembre se perfilan como un test de estrés para el partido Republicano en Estados Unidos, y especialmente en el estado de Florida, uno de sus bastiones históricos. (foto)

- El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) baja un 1,49 %, hasta los 109,88 dólares el barril, mientras los inversores están pendientes de las últimas horas antes de que se cumpla el ultimátum que Donald Trump dio a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz o desatar "el infierno".

- El presidente y la primera dama, Donald y Melania Trump, abren los jardines de la Casa Blanca para que centenares de niños jueguen a la tradicional carrera de huevos de Pascua. (foto) (video)

- La obra 'Aguardiente', un musical que a través de dos amigos, un colombiano y un puertorriqueño, cuenta la historia de muchos emigrantes, pieza comisionada para celebrar los 50 años del teatro Gala en Washington. (foto) (video)

- El consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, describió la inteligencia artificial (IA) como una tecnología con un potencial comparable al de la electricidad o internet. (foto)

PERÚ

- Perú inicia su decisiva semana de las elecciones generales que culminará el domingo con la votación, en medio de la incertidumbre por conocer a los dos candidatos presidenciales que pasarán a una segunda vuelta. (foto) (video)

ARGENTINA

- El presidente de Chile, José Antonio Kast, se reúne en Buenos Aires con su homólogo argentino, Javier Milei, ambos de ultraderecha, en el que será su primer viaje al extranjero desde su asunción. (foto) (video)

- El exguerrillero chileno refugiado Galvarino Apablaza pidió al Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) que intervenga para frenar su detención con fines de extradición, a petición del presidente de Chile, el ultradrechista José Antonio Kast, informó su abogado Rodolfo Yanzón. (foto)

COLOMBIA

- El candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento de ultraderecha Defensores de la Patria, denunció un "montaje burdo" del Gobierno en su contra por la mención que hizo el presidente Gustavo Petro de presuntas interceptaciones ilegales a sus comunicaciones.

- La Defensoría del Pueblo presenta una agenda de "decisiones impostergables" que debe tomar el próximo Gobierno colombiano, que asumirá el 7 de agosto, en materia de derechos humanos. (foto) (video)

- Piden investigar supuestos contactos clandestinos entre altos funcionarios del Gobierno colombiano y el contrabandista colombo-español Diego Marín, alias Papá Pitufo, que incluirían ofrecimientos de beneficios judiciales para facilitar su eventual regreso al país.

MÉXICO

- El secretario de Seguridad Omar García Harfuch se ha convertido en una de las figuras más populares de la política reciente del país y, desde hace unos meses, en una de las más demandadas en los puestos callejeros, donde abundan productos personalizados con su rostro como toallas, ropa de cama o almohadas. (foto) (video)

- Transportistas y agricultores mexicanos convocaron a una movilización nacional, que incluirá bloqueos en carreteras y accesos estratégicos del país, para exigir mayor seguridad y denunciar el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno. (foto) (video)

- Conferencia de prensa de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. (foto)(video)

- La inversión fija bruta cayó un 3,3 % interanual en enero y acumula 16 meses de descenso a tasa anual, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

- Reunión de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en medio de protestas del sector transportista, acuerdos con el Gobierno para remodelar flotilla y presiones por alzas en combustibles ante la guerra en Irán.

CUBA

- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reiteró su disposición a "sostener un diálogo bilateral serio y responsable" con EE.UU. en el marco de la visita a la isla de los congresistas demócratas estadounidenses Pramila Jayapal y Jonathan Luther Jackson. (video)

BOLIVIA

- El expresidente de Bolivia Luis Arce denunció en una carta pública supuestas violaciones a sus derechos en prisión tras su detención el 10 de diciembre por un caso de corrupción y pidió a la comunidad internacional garantías de debido proceso, al asegurar que su causa está sujeta a presiones políticas del Gobierno de Rodrigo Paz. (foto) (video)

VENEZUELA

- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político. (foto) (video)

PARAGUAY

- Las Embajadas de España, México, Uruguay, Panamá, Argentina, República Dominicana, Brasil, Costa Rica, Chile, Perú y la Secretaría Nacional de Cultura de Paraguay presentan la primera edición del Festival de Cine Iberoamericano. (foto) (video)

- La Iglesia católica invita a una procesión y a una misa en la capital del país, Asunción, con motivo de la llegada de una reliquia de restos corporales de San Francisco de Así Catedral Metropolitana de Asunción. (foto) (video)

GUATEMALA

- Las autoridades dan un balance sobre las emergencias e incidentes registrados durante la Semana Santa. (foto) (video)

URUGUAY

- El buque escuela uruguayo Capitán Miranda comienza su trigésimo sexto viaje de instrucción, en el que recorrerá diversos puertos de seis países: Brasil, Curazao, México, Estados Unidos, Portugal y España. (foto) (video)

REPÚBLICA DOMINICANA

- El país refuerza la vigilancia en la frontera con Haití tras el despliegue de los primeros efectivos de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), creada por la ONU, y después de que las Fuerzas Armadas haitianas decretaran la alerta máxima a partir de este lunes en medio del recrudecimiento de la violencia. (foto)

- A dos días de cumplirse el primer aniversario del desplome de la discoteca Jet Set, en Santo Domingo, que dejó 236 muertos, un tribunal retoma la audiencia preliminar en contra de los propietarios del centro de diversión. (foto) (video)

DEPORTES

Redacción Deportes.- La fase de grupos de la edición 67 de la Copa Libertadores comienza este martes con 32 equipos en carrera por llegar a la final del próximo 28 de noviembre en Montevideo. (foto) (infografía)

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Independiente Rivadavia y el boliviano Bolívar por la primera jornada del Grupo C de la Copa Libertadores.

Argentina.- Previa del duelo entre el argentino Barracas Central y el brasileño Vasco da Gama Rivadavia y el boliviano Bolívar por la primera jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana.

Bolivia.- Previa del partido que disputarán el Always Ready de Bolivia y la Liga de Quito ecuatoriana, en la primera jornada del grupo G de la Copa Libertadores.

Bolivia.- Previa del partido entre el Independiente Petrolero boliviano y el Racing argentino, en la primera jornada del grupo E de la Copa Sudamericana.

Colombia.- Previa del encuentro entre Deportes Tolima y el Universitario en un partido en el que colombianos y peruanos apuntan a arrancar con pie derecho su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Ecuador.- Previa del partido de la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, entre el Barcelona ecuatoriano y el Cruzeiro brasileño.

Perú.- Previa del partido de la primera fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana, entre el Alianza Atlético peruano y el Tigre argentino. EFE

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