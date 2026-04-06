6-0: El Barça domina el derbi catalán y da otro paso más hacia el título liguero

Sant Joan Despí (Barcelona), 6 abr (EFE).- El Barça ganó por 6-0 al Badalona Women gracias a los goles de Salma Paralluelo, Marta Torrejón, Sydney Schertenleib, Esmee Brugts, Mapi León y Martine Fenger, y ya tiene, así, el título de Liga F a tiro, que podría sentenciar tras el parón internacional.

Pese a que el combinado dirigido por Pere Romeu presentó un once repleto de futbolistas de la ‘unidad B’, el cuadro barcelonista encarriló muy pronto la victoria. Lo hizo Salma Paralluelo a los quince minutos de juego, después que la colegiada señalara unas manos de Itzi Pinillos y la aragonesa transformara desde los once metros.

Los cinco goles restantes –y la sentencia- no llegarían hasta el segundo tiempo, y pese a que al combinado local el partido no le tambaleó en ningún momento, no se mostró tan lúcido con balón como tiene acostumbrado a su público del Estadi Johan Cruyff.

Por su parte, las badaloneses, que buscaron un planteamiento conservador, tampoco no consiguieron inquietar en las transiciones, y Gemma Font terminó el encuentro con tan solo un par de intervenciones.

Quién si tuvo más protagonismo, en la otra meta, fue Carla Abdon, que vio como en el segundo tiempo el Barça discreto del primero se convirtió en una máquina de crear peligro cerca de la línea de gol.

Las azulgranas, condicionadas por el frenético calendario y un estratosférico duelo el pasado jueves ante su máximo rival (otro 6-0) que sentenció su pase a otra semifinal de Liga de Campeones, fueron muy superiores en todo momento, pero no fue hasta que Torrejón anotó el segundo en el min.50 que brotaron la fluidez y la brillantez individual del combinado.

La defensa catalana, dentro del área pequeña, cazó un rechace tras una falta que la meta rival había desviado, y el tanto desencadenó la fiesta cuando parecía que la tarde de derbi catalán sería discreta. Solo dos minutos tardó el tercero, esta vez obra de una Sydney Schertenleib que bailó sobre si misma delante del balcón y se sacó de la chistera un mísil espléndido.

La goleada había arrancado, y cuando el engranaje barcelonista empieza, pocas cosas le pueden frenar. Así, la siguiente en sumarse sería Esmee Brugts, que en una de sus incorporaciones por banda izquierda sacaría a relucir su repertorio técnico para poner el cuarto; en el min. 60 y, desde el vértice del área, con una vaselina al segundo palo para batir de nuevo a Abdon.

Un gran tanto que enseguida quedó eclipsado para el que fue, sin duda, la diana de la tarde; la quinta y firmada por Mapi León. La zaguera zurda marcó en el min.73 un gol olímpico que dibujó una parábola en el aire, toda una obra de arte y sello personal de la zaragozana.

A diez minutos para el final, una triangulación entre Pina y Salma hizo que esta última habilitara a la recién ingresada Martine Fenger, para que la noruega se estrenara como goleadora con un cómodo gol, sola ante la cancerbera del combinado blanco.

Así, el Barça se marchará al parón internacional con 13 puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo clasificado, lo que significa que de ganar el próximo partido, en casa del RCD Espanyol, las barcelonistas cantarían el alirón a falta de cuatro jornadas.

- Ficha técnica:

6 - Barcelona: Font; Aïcha, Torrejón, Mapi León (Adriana Ranera, min. 74), Brugts (Graham, min. 63); Schertenleib (Pina, min. 63), Serrajordi, Kika (Fenger, min. 74); Carla Julià, Pajor (Pajor, min. 63), Salma Paralluelo.

0 – Badalona Women: Abdon; Pinillos, Ana González, Majarín (Nerea Carmona, min. 80), Barclais; Banini (Isabelle, min. 67), Llompart (Sofie Junge, min. 67), Lorena Navarro; Julve (Lice, min. 54), Uribe, Paula Sánchez (Aina Meya, min. 80).

Goles: 1-0: Paralluelo (min.18, p.); 2-0: Torrejón (min.50); 3-0: Schertenleib (min.52); 4-0: Esmee (min.60); 5-0: Mapi León (min.73); 6-0: Martine Fenger (min.79).

Árbitra: Ylenia Sánchez amonestó a Maria Llompart (min.24) para el Badalona Women.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 25 de Liga F que se disputa en el Estadio Johan Cruyyf ante 3008 espectadores. EFE