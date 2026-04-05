Trump ordena a Irán reabrir "el puto estrecho" de Ormuz e insinúa prórroga hasta el martes

(Actualiza con nueva extensión del ultimátum y otros detalles)

Redacción Internacional, 5 abr (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar este domingo con desatar "el infierno" en Irán cuando venza el ultimátum que dio a la república islámica para desbloquear Ormuz, para posteriormente insinuar que extiende otras 24 horas el límite, hasta las 20:00 horas del martes 7 en Washington (00:00 GMT del miércoles).

"Abrid el puto estrecho, malditos locos, o viviréis en el infierno. ¡YA LO VERÉIS!", escribió el mandatario en su red social, Truth Social, mientras amenazaba con los prometidos ataques a la infraestructura eléctrica iraní si no hay un acuerdo para entonces.

A la par que estas declaraciones, el republicano aseguró en una entrevista a la cadena Fox News que se ve capaz de lograr un acuerdo con Teherán a tiempo, pero en caso de no hacerlo dijo estar pensando "en volarlo todo por los aires" y apoderarse del petróleo iraní.

Horas después, Trump insinuó un nuevo aplazamiento del ultimátum hasta el martes en una entrevista telefónica con el diario 'The Wall Street Journal', al que declaró: "Si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán ninguna central eléctrica y no les quedará ningún puente en pie".

Además, Trump publicó un mensaje sin contexto que podría referirse al nuevo plazo dado a Irán.

"¡Martes, a las 20:00 h, hora del Este (00:00 GMT del miércoles)!", escribió en su red social, Truth Social. Si este es el nuevo plazo, se cumpliría a las 03:30 del miércoles, hora de Teherán.

A medida que se acerca el vencimiento del plazo, mediadores y potencias afectadas por la crisis energética han redoblado sus peticiones a las partes en conflicto para que recurran al diálogo para encontrar una solución.

- Desde Egipto, el Ministerio de Exteriores pidió a Irán "actuar con sensatez" y "priorizar el diálogo" antes de que termine el plazo dado por Trump para cerrar un acuerdo que garantice la normalización del tránsito por Ormuz, después de que el republicano amenazara con desatar "el infierno" en territorio iraní y de que Teherán dijera que respondería con ataques "devastadores" contra Estados Unidos e Israel.

- Omán, otro de los principales mediadores entre Washington y Teherán, mantiene conversaciones con representantes iraníes para "analizar opciones" para garantizar la apertura de Ormuz, ante el recrudecimiento de las amenazas del presidente estadounidense.

- Aliados de Ucrania piden a Kiev que suspenda sus ataques con drones contra refinerías de petróleo rusas en el marco de la guerra que mantiene con el país vecino debido al aumento de los precios globales del crudo provocado por la situación en Ormuz, por donde transita habitualmente una quinta parte del petróleo mundial.

- El presidente libanés, Joseph Aoun, afirma que su Gobierno continúa los contactos para abrir las negociaciones con Israel con el fin de frenar la guerra "sin sentido" de ese país en el Líbano, y evitar que Tel Aviv "haga en el sur libanés lo que ha hecho en (la franja palestina de) Gaza".

- Israel continúa su ofensiva e invasión terrestre del sur de Líbano, donde la cifra de muertos ya ascendió a 1.461 personas y los heridos a 4.430 desde su inicio el pasado 2 de marzo, y que continuó este domingo con intensos bombardeos en el sur de Beirut y la zona meridional del país mediterráneo.

- El jefe del Estado Mayor de Israel, Eyal Zamir, afirmó que "se ha creado una oportunidad para cambiar la realidad de seguridad" con el Líbano y asegura que no van "a desperdiciarla", durante una visita a la localidad de Nahariya, donde seis personas resultaron heridas por el impacto de un proyectil del grupo Hizbulá.

- Irán aseguró este domingo haber lanzado una serie de ataques contra infraestructuras energéticas en Israel e instalaciones vinculadas a Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait, en respuesta a recientes bombardeos contra infraestructuras iraníes.

- Kuwait, Baréin y Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunciaron nuevos ataques iraníes con misiles y drones que provocaron "importantes daños" en instalaciones de energía, sin que trascendieran víctimas, en el marco de los ataques que Irán vienen perpetrando en varios países del golfo Pérsico, así como Jordania y la región semiautónoma del Kurdistán iraquí (norte), todos aliados de Washington.

- El impacto directo de un misil iraní contra un edificio residencial del área metropolitana de Haifa, ciudad portuaria del norte de Israel cuya refinería fue atacada en dos ocasiones anteriormente por Teherán, causa al menos cuatro heridos, uno grave.

- La república islámica advierte a Trump de que sus actos "imprudentes" están arrastrando a Estados Unidos a un "infierno viviente" y harán "arder" a todo Oriente Medio por "seguir las órdenes de (el primer ministro israelí), Benjamin Netanyahu".

- La misión de Irán ante la ONU pide al organismo que actúe "ahora", antes de que sea "demasiado tarde", ante las insistentes amenazas del presidente estadounidense.

- Trump reveló que el segundo militar rescatado tras un intenso operativo después de que el caza que pilotaba fuera abatido por Irán el viernes está "gravemente herido". El soldado estuvo siete horas en territorio enemigo hasta que fue recuperado tras dos incursiones.

- Irán afirmó que frustró el primer intento de Estados Unidos de rescatar al piloto, en una operación en la que, según Teherán, fueron alcanzadas cuatro aeronaves de Washington y murieron cinco personas. EFE