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Ecuador recibió a 1,3 millones de extranjeros en 2025, un 8,8 % más que en 2024

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Guayaquil (Ecuador), 5 abr (EFE).- Ecuador recibió en 2025 a 1,3 millones de extranjeros, un 8,8 % más que en 2024, cuando la cifra fue de 1,2 millones, pese a que el año pasado fue el más violento de la historia del país andino, de acuerdo a los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

Aunque el incremento no supera los 1,4 millones de extranjeros que llegaron en 2023, cuando explotó la crisis de inseguridad que llevó al presidente Daniel Noboa a declarar en 2024 un estado de "conflicto armado interno" para intensificar la lucha contra los grupos criminales, lo que no evitó que 2025 cerrara con un récord de 9.252 homicidios.

Y tampoco alcanza cifras reportadas antes de la pandemia de la Covid-19, como los 2,4 millones y 2 millones de ingresos de extranjeros que hubo en 2018 y 2019, respectivamente.

Los extranjeros representaron el 43,4 % del total de ingresos internacionales que se registraron en Ecuador entre enero y diciembre del año pasado, que alcanzó los 3,12 millones.

Julio fue el mes con más ingresos de extranjeros, con 135.281; mientras que septiembre registró la cifra más baja, con 98.701.

Los extranjeros de 50 a 64 años son los que más ingresan al país, con el 23,7 % de las entradas de este grupo, seguidos por las personas de 30 a 39 años, con un 19,1 %.

El principal motivo de ingreso de extranjeros fue el turismo (57,3 %), con 778.483 movimientos, lo que representa un crecimiento del 10,7 % respecto a 2024.

El 24,5 % ingresó al país por motivos de residencia, mientras que otras razones como tripulación, eventos o negocios representaron proporciones menores al 6 %.

Los estadounidenses registraron el mayor porcentaje de entradas al país, con un 33,3 %, seguidos por los colombianos (16,5 %), los españoles (9,4 %) y los peruanos (8,7 %).

El medio de transporte más usado por los extranjeros para arribar al país fue el aéreo, con un 81,9 %, seguido del transporte terrestre, con un 16,5 %.

El flujo migratorio general de 2025 fue de 6,26 millones de movimientos, de los cuales 3,12 millones correspondieron a entradas internacionales de ecuatorianos y extranjeros y 3,13 millones a salidas, lo que dejó un saldo migratorio negativo, una tendencia que se mantiene desde 2020. EFE

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