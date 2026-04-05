Diputados israelíes piden la ocupación del sur de Líbano y la "evacuación" de la población

Un grupo de 18 diputados de extrema derecha israelíes han publicado este domingo una carta abierta en la que instan al Gobierno israelí a no limitarse a expulsar a las milicias de Hezbolá del sur de Líbano, sino a ocupar militarmente todo el territorio entre el río Litani y la frontera israelí y a impulsar una "evacuación" de la población de la zona.

Los firmantes rechazan la ocupación de "una estrecha franja" junto a la frontera y abogan por una "ocupación y control total" del territorio que traiga "un cambio fundamental a Líbano con la ocupación total hasta el río Litani y la evacuación completa de la población".

"Darnos por satisfechos con unos pocos kilómetros sería perder una oportunidad histórica que supondría una nueva amenaza para los habitantes" del norte de Israel.

"La ocupación y control total hasta el río Litani y más allá en el sector oriental supondría una palanca real contra el Gobierno libanés, para la eliminación de Irán y sus simpatizantes que traiga una paz a largo plazo", han argumentado.

Esta sería una frontera "más corta, segura y eficaz que la actual". "Es nuestro deber situar a las fuerzas de las FDI --Fuerzas de Defensa de Israel-- en esta línea", han subrayado.

Consdieran además que "todas las aldeas chiíes del sur de Líbano están indiscutiblemente controladas por Irán y sus socios y son parte de la amenaza existencia para Israel".

Entre los firmantes están diputados del Likud del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y de otros partidos como Poder Judío o Sionismo Religioso.

Estos diputados consideran insuficientes los planes operativos anunciados por las Fuerzas Armadas y el Gobierno, que incluyen el establecimiento de una "zona de seguridad" al sur del Litani y la demolición de las aldeas libanesas situadas cerca de la frontera.

Este mismo domingo el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, ha visitado el sur de Líbano y ha destacado los avances de la ofensiva terrestre contra Hezbolá, con "más de 1.000 terroristas de Hezbolá eliminados" y la destrucción de infraestructuras en suelo libanés.

"Las FDI están instalando una línea defensiva avanzada para reforzar la defensa y alejar la amenaza de las comunidades del norte" de Israel, ha explicado Zamir. "Nos quedaremos en esta línea el tiempo que sea necesario", ha explicado.