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Un terremoto de magnitud 5,0 sacude el este de Japón alcanzando a Tokio

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Tokio, 1 abr (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,0 se produjo este miércoles en el este de Japón, alcanzando a sacudir Tokio, sin que se haya activado la alerta por tsunami ni las autoridades hayan informado de daños materiales, por el momento, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA).

El sismo tuvo lugar a las 10:06 hora local (1:06 GMT) a unos 50 kilómetros de profundidad y con epicentro en la zona sur de la prefectura de Ibaraki, al noreste de la capital.

El sismo alcanzó el nivel 5 en la escala sísmica japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación en la superficie y el potencial destructivo, en la ciudad de Mooka, en la prefectura de Tochigi, el nivel 4 en varias ciudades de las prefecturas de Ibaraki, Fukushima, Saitama y Chiba, y el nivel 3 en el área metropolitana de Tokio.

Los operadores de la centrales nucleares de Fukushima Daiichi y Tokai Daini, ubicada en la prefectura de Ibaraki, afirmaron que hasta el momento no se han reportado anomalías en sus instalaciones, según fueron citados por la cadena local NHK.

Japón se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego, una de las zonas sísmicas más activas del mundo, y sufre terremotos con relativa frecuencia, por lo que sus infraestructuras están especialmente diseñadas para aguantar los temblores. EFE

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