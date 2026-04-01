Petro acusa a la Junta Directiva de autoridad monetaria de "matar la economía colombiana"

Bogotá, 31 mar (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, acusó este martes a la Junta Directiva del Banco de la República (autoridad monetaria) de "matar la economía" del país, luego de que este organismo aprobara una subida de cien puntos básicos en la tasa de interés, fijada en el 11,25 % ante las presiones inflacionarias.

"Como avisé, la junta del Banco de la República sigue en su actitud de matar la economía colombiana. El Gobierno se retira de la junta. No somos partícipes de una posición de oposición suicida", expresó Petro en X.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se retiró de la junta por no estar de acuerdo con esa subida porque considera que "afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento económico que se ha venido dando en el país".

Sin embargo, el Banco de la República defendió la decisión de subir los tipos y explicó que fue tomada porque la inflación de enero (5,4 %) y la de febrero (5,3 %) estuvo "por encima del nivel observado al cierre de 2025", cuando fue del 5,1 %.

"Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal", indicó el emisor en un comunicado, según el cual los analistas pronostican para finales de este año un IPC del 6,3 %, "mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4,8 %".

Desde hace meses el presidente Petro reclama al Banco de la República una política monetaria más flexible para que los altos intereses no frenen la economía nacional.

"La mayoría de la junta directiva del Banco de la República solo busca aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros, ponen al pueblo a pagarles las ganancias a través del presupuesto nacional", señaló Petro este martes en X.

El mandatario aseguró que "la inflación no crece por la cantidad de dinero en la economía, sino por el precio de los alimentos".

"La subida de la tasa de interés solo revaloriza el peso, perjudica a los exportadores y al aumentar los costos financieros produce más inflación y hace más costosa la deuda y busca por allí un colapso fiscal", añadió el presidente.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, respondió al Gobierno y dijo que "la Junta directiva, todos sus miembros, diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional muy claro, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana".

Bogotá, 31 mar (EFE).- El Banco de la República (autoridad monetaria) de Colombia aprobó este martes una subida de cien puntos básicos en la tasa de interés, que fue fijada en el 11,25 % ante las presiones inflacionarias, en una tensa reunión de la cual se retiró el ministro de Hacienda, Germán Ávila, por no estar de acuerdo con esa propuesta.

"La Junta Directiva del Banco de la República decidió por mayoría incrementar en 100 puntos básicos la tasa de interés de política monetaria a 11,25 %", decisión que tuvo el apoyo de cuatro de sus miembros, mientras que dos votaron por una reducción de 50 puntos y uno por mantenerla inalterada, señala el comunicado leído por el gerente general de la entidad, Leonardo Villar.

La decisión fue tomada porque la inflación de enero (5,4 %) y la de febrero (5,3 %) estuvo "por encima del nivel observado al cierre de 2025", cuando fue del 5,1 %, agrega el comunicado.

"Las expectativas de inflación total continúan elevadas, aunque muestran un descenso marginal", indica el texto, según el cual los analistas pronostican para finales de este año un IPC del 6,3 %, "mientras que para fin de 2027 se mantienen en 4,8 %".

Según el Banco de la República, "la guerra en Irán compromete el crecimiento y la estabilidad de la economía mundial", pero "sus efectos para la economía colombiana serían mixtos" porque de una parte mejoraría las cuentas del Gobierno por la subida del precio del petróleo, del cual el país andino es exportador.

Pero por otro lado, esa guerra "encarecería bienes básicos como gas y fertilizantes que el país requiere" y eso "podría acentuar las presiones inflacionarias para el presente año".

Los argumentos de la mayoría de miembros de la Junta Directiva del Banco de la República fueron rebatidos por el ministro de Hacienda, que es justamente quien preside esa instancia, y para manifestar su disconformidad, se retiró de la reunión.

"Consideramos que esta propuesta presentada por estos cuatro miembros de la Junta Directiva del Banco de la República afecta de manera sensible y sostenida el esfuerzo de mantener la senda del crecimiento económico que se ha venido dando en el país", manifestó Ávila en una rueda de prensa.

Según el ministro, la propuesta de subir la tasa de interés de referencia al 11,25 % es contraria a la realidad económica del país y consideró "un despropósito" plantear el alza de los tipos en un momento complicado para la economía mundial por la guerra en Irán.

Tanto Ávila como el presidente colombiano, Gustavo Petro, reclaman al Banco de la República una política monetaria más flexible, pero según dijo hoy el ministro, esa entidad, que es independiente, "pretende defender unos intereses particulares", en especial del sector bancario, "haciendo abstracción de la economía colombiana".

"Yo debo decir rotundamente que eso no es así, la Junta directiva, todos sus miembros, diferentes al ministro, actúan por sus convicciones, por lo que creen que es mejor para la sociedad en su conjunto y siguiendo un mandato constitucional muy claro, que es mantener el poder adquisitivo de la moneda colombiana", respondió enfático Villar.

El presidente de la Junta Directiva agregó que "la idea de que las decisiones se toman para beneficiar al sistema financiero se cae de su propio peso" porque ese sector tuvo que pagar un costo grande en el ciclo anterior de aumento de los intereses, que se dio entre 2021 y 2023, al tomar préstamos del Banco de la República a tasas más altas. EFE

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