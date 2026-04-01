Miércoles, 1 de abril de 2026 (02:00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Jerusalén - Irán continúa bajo intensos bombardeos de Israel y Estados Unidos tras más de un mes de guerra, mientras prosiguen los esfuerzos diplomáticos de países como Pakistán y China para lograr un alto el fuego, e Irán amenaza con atacar las oficinas de compañías tecnológicas estadounidenses en la zona.

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- El pesaj, la pascua judía, empieza el miércoles entre alarmas por la llegada de misiles en Israel por la guerra que mantiene contra el país persa mientras el Ejército hebreo acelera sus planes de invasión en el sur del Líbano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

- La misión de paz de la ONU en el Líbano (FINUL) continúa sus labores en el sur del Líbano, pese al anuncio israelí de una ocupación de su zona de operaciones y a la muerte de tres de sus miembros, al menos dos de las cuales Israel atribuye al grupo chií Hizbulá. (Texto)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un "importante" mensaje sobre la guerra por la noche de Washington, según ha anunciado la Casa Blanca sin dar mayores detalles. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

MISIÓN ARTEMIS

Miami (EE.UU.) - La NASA espera lanzar este miércoles la misión Artemis II que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, tras más de un mes de retraso por problemas técnicos y climáticos, como un paso clave para que los humanos vuelvan a la superficie lunar en 2028.

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- Entrevista con el español Carlos García-Galán, director del programa Moon Base de la NASA, encargado de desarrollar una base en la superficie lunar, quien abordará los riesgos, detalles y últimos preparativos del lanzamiento de Artemis II este miércoles, una misión histórica que llevará a cuatro astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de medio siglo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

CUBA EEUU

La Habana.- Cuba continúa con los efectos de su grave crisis energética a la espera de que se permita la llegada de más combustible después de que el petrolero ruso Anatoli Kolodkin arribara la víspera a la isla con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas.

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JAPÓN FRANCIA

Tokio - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a Tokio, en un encuentro marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los problemas de suministro energético por el cierre del estrecho de Ormuz.

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LUIGI MANGIONE

Nueva York - El acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Luigi Mangione, acude de nuevo a la corte federal para solicitar a la jueza Margaret Garnett que se aplace su juicio federal a enero de 2027 para disponer del tiempo suficiente entre este y el estatal, programado para el 8 de junio.

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HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe - Los primeros contingentes de la Fuerza de Represión de las Pandillas (FRG) creada por las Naciones Unidas están previstos que lleguen este miércoles a Haití, un país que se enfrenta a un recrudecimiento de la violencia marcado por masacres y ataques armados, con centenares de muertos, heridos y desplazados.

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INDIA CENSO

Nueva Delhi - El Gobierno de la India comienza el primer censo digital de su historia tras 15 años sin datos oficiales, un proceso que busca registrar a sus más de 1.400 millones de habitantes mediante visitas puerta a puerta y herramientas digitales.

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AGENDA INFORMATIVA

América

13:30 GMT.- Lima.- PERÚ ELECCIONES.- El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, Roberto Burneo, comparece ante la Asociación de Prensa Extranjera en Perú (APEP) a semana y media de la celebración de las elecciones generales. Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jr. Pachacutec 900, Jesús María (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30 GMT.- Quito.- ECUADOR POLÍTICA.- Revolución Ciudadana, el principal partido de la oposición de Ecuador liderado en la distancia por el expresidente Rafael Correa, convoca a los medios de comunicación a un conversatorio para compartir información sobre la suspensión temporal del partido, las elecciones locales adelantadas a noviembre y la situación actual del país. Sede Revolución Ciudadana, Piedrahita y Av. 6 de Diciembre, 170136, Quito, Ecuador. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Guatemala.- GUATEMALA JUSTICIA.- Ciudad de Guatemala - El exfiscal anticorrupción guatemalteco Stuardo Campo, considerado como por diversas organizaciones sociales "preso político" en el país centroamericano, se perderá por tercer año consecutivo la posibilidad de cargar procesiones en Semana Santa, una tradición que empezó como niño y que no podrá cumplir nuevamente por estar tras las rejas desde 2023 sin cargos probados en su contra. (foto) (Texto) (Foto)

16:00h.- Caracas.- SEMANA SANTA VENEZUELA - Miles de venezolanos acompañan al Nazareno de San Pablo, la principal advocación de Jesucristo en el país suramericano, en su tradicional procesión en Caracas por motivo de la Semana Santa. (Texto) (Foto) (Vídeo)

21:00 GMT.- Quito.- SEMANA SANTA ECUADOR.- El Arrastre de Caudas se escenifica un año más en la Catedral Metropolitana de Quito, el único lugar del mundo donde se conserva este ritual tradicional de la Semana Santa con orígenes en las legiones del imperio romano. Catedral Metropolitana (Texto) (Foto) (Vídeo)

01:00 GMT - Washinton - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, da un "importante" mensaje sobre la guerra, según ha anunciado la Casa Blanca sin dar mayores detalles. (Texto) (Foto) (Video) (Directo)

Montevideo.- URUGUAY EXPORTACIONES.- La agencia de promoción de inversiones y exportaciones Uruguay XXI presenta el informe de comercio exterior correspondiente a marzo de 2026. (Texto)

Cancún (México)- MÉXICO TURISMO - Hoteleros en el Caribe mexicano se preparan para recibir a los turistas en Cancún, donde las autoridades prevén un aumento significativo de visitantes pese a importantes retos como la inseguridad en el país y la presencia de sargazo.(Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- El Banco de México publica la encuesta sobre las expectativas del sector privado de marzo, con nuevos pronósticos sobre la inversión y el Producto Interno Bruto (PIB) para el 2026 (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA IMPUESTOS.- El Fisco de Argentina difunde este miércoles los datos de la recaudación tributaria correspondientes al mes de marzo (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO REMESAS.- El Banco de México difunde los datos de las remesas recibidas en febrero, luego de una caída de 1,4 % en enero. (Texto)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público da a conocer los precriterios generales en política económica para 2027 (Texto)

Santiago.- CHILE ECONOMÍA.- El Banco Central de Chile publica el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) de febrero, que se considera una estimación anticipada del PIB. (Texto) (Foto)

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El Tribunal Supremo de EE.UU. tiene previsto escuchar los argumentos de las partes en el caso abierto contra la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump en 2025 para tratar de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento. Tribunal Supremo (Texto)

Redacción América - LATINOAMÉRICA TIPOS (Panorámica) - Latinoamérica cerró el primer trimestre de 2026 con un panorama monetario mixto, en el que varias de sus principales economías iniciaron o profundizaron recortes de las tasas de interés, mientras otras optaron por la cautela ante el repunte de la inflación provocado por la guerra en Oriente Medio y la volatilidad de los precios del petróleo. (Texto) (Foto)

Ciudad de Panamá - PANAMÁ CHINA - La escalada de tensión con China está afectando al registro mercante de Panamá, uno de los mayores del mundo, una situación que el gremio marítimo panameño propone enfrentar solventando por adelantado cualquier deficiencia que puedan presentar los buques abanderados por el país centroamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de Panamá - PANAMÁ LOGÍSTICA - En la Cámara Marítima de Panamá (CMP) hay "muchas expectativas" por la construcción de nuevos puertos anunciados por el Gobierno y el Canal interoceánico, unos proyectos que el gremio considera necesarios para que el país centroamericano deje de perder oportunidades económicas y de desarrollo. (Texto)

Nueva York.- APPLE ANIVERSARIO - Apple conmemora su 50 aniversario, cinco décadas de innovaciones que transformaron la industria tecnológica y cambiaron hábitos de consumo en todo el mundo. (Texto)

Bogotá - COLOMBIA PASAPORTES - La gerente general de la Imprenta Nacional de Colombia, presenta el nuevo pasaporte del país, fabricado en sociedad con la Casa de la Moneda de Portugal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - URUGUAY ASTRONOMÍA - Creado en Uruguay por un grupo de tres estudiantes, un cielo nocturno tangible que combina sonido envolvente, audiodescripciones y simbología táctil se convirtió en una experiencia astronómica accesible que dará la posibilidad de conocer las diferentes constelaciones a personas ciegas o de baja visión. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

07:15 GMT.- París.- TEDH ESPAÑA.- La Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, a la que recurrió España, celebra una audiencia sobre la demanda de una mujer a la que en una operación por su cáncer de mama en el hospital Gómez Ulla de Madrid se le amputó, a su parecer sin haber dado su autorización previa, el pezón y la areola, algo que no estaba inicialmente previsto. En una sentencia del 26 de junio de 2025, los jueces europeos consideraron que España había violado sus derechos.

08:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV ofrece su tradicional audiencia general de los miércoles (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00 GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- Los principales institutos de estudios económicos de Alemania presentan su estudio diagnóstico de principios de año para 2026, en un contexto marcado por los efectos de la guerra en Irán sobre la economía germana, la mayor de Europa y la tercera a nivel mundial. Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin (Texto) (Foto) (Vídeo)

09:00 GMT.- Luxemburgo.- UE DESEMPLEO.- Eurostat, la oficina de estadística comunitaria, ofrece los datos de desempleo en la Unión Europea de febrero de 2026. (Texto)

11:20 GMT.- Riga.- LETONIA MOLDAVIA.- El presidente de Letonia, Edgars Rinkēvičs, se reúne con su homóloga moldava, Maia Sandu, para abordar la guerra rusa en Ucrania, el progreso de Moldavia hacia la adhesión de la UE, la seguridad regional y los desafíos globales. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Riga.- LETONIA SINGAPUR.- La ministra letona de Exteriores, Baiba Braže, se reúne con su homólogo de Singapur, Vivian Balakrishnan.

Moscú.- RUSIA ARMENIA.- El presidente ruso, Vladímir Putin, se reúne con el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Larisa.- GRECIA JUICIO.- Se reanuda hoy en Larisa, al norte de Grecia, el juicio sobre el accidente de trenes de 2023 con 57 muertos que empezó la semana pasada con tensión respecto al insuficiente espacio en la sala. (Texto)

Oriente Medio

Dubái.- ÁRABES MEDIOS.- La Cumbre de Medios Árabes analiza en Dubái el panorama actual y las perspectivas de los medios de comunicación árabes de cara al futuro.

Asia

01:45 GMT.- Shenzhen.- CHINA INDUSTRIA.- La consultora china RatingDog divulga su índice gerente de compras (PMI, principal indicador del sector manufacturero) de marzo, lectura alternativa a la oficial que elabora la calificadora de deuda S&P y que muchos inversores internacionales toman como referencia. (Texto)

Tokio.- JAPÓN FRANCIA.- La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, se reúne con el presidente francés, Emmanuel Macron, durante su visita a Tokio, en un encuentro marcado por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y los problemas de suministro energético por el cierre del estrecho de Ormuz. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva Delhi.- INDIA CENSO.- El Gobierno de la India comienza el primer censo digital de su historia tras 15 años sin datos oficiales, un proceso que busca registrar a sus más de 1.400 millones de habitantes mediante visitas puerta a puerta y herramientas digitales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Tokio.- JAPÓN CUSTODIA COMPARTIDA.- Entra en vigor en Japón la revisión del Código Civil que permite la custodia compartida tras el divorcio, la primera reforma legal en lo que a autoridad parental se refiere en casi ocho décadas.

Tokio.- JAPÓN FRANCIA.- El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, se reúne con su homóloga de Francia, Catherine Vautrin, en el marco de la visita a Japón del presidente francés, Emmanuel Macron.

Seúl.- COREA DEL SUR INDONESIA.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, mantendrá una cumbre con el presidente surcoreano Lee Jae-myung, sobre las relaciones bilaterales, para discutir formas de fortalecer la cooperación práctica en áreas como el comercio, la inversión y la industria de defensa, entre otras. Su visita termina al día siguiente

Tokio.- JAPÓN FRANCIA.- El presidente de Francia, Emmanuel Macron, realiza una visita de Estado a Japón, donde se reunirá con los emperadores y con la primera ministra.

Tokio.- JAPÓN INFLACIÓN.- Japón pone fin a un impuesto provisional al diésel para paliar los efectos de la inflación, y que junto con la eliminación de una tasa similar a la gasolina el pasado diciembre comportará pérdidas de ingresos anuales al erario público de unos 3.825 millones de dólares.

Redacción EFE Internacional

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