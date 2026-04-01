La Bolsa de Tokio repunta un 3,5 % en la apertura ante potencial desescalada en Irán

Seúl, 1 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, abrió con un repunte ligeramente por encima del 3,50 % este miércoles, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que sus objetivos en Irán están cumplidos y prevé una retirada de tropas en dos o tres semanas.

Unos quince minutos después del inicio de las operaciones el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 3,51 %, o 1.791,20 puntos, hasta situarse en 52.854,92 enteros. El Nikkei bajó un 1,58 % en la sesión previa.

El índice más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, aumentaba un 3,26 %, o 114,12 puntos, hasta las 3.611,98 unidades.

El repunte del parqué tokiota se produce tras el anuncio de Trump de que Washington planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y que otras naciones, que dependen del estrecho de Ormuz, asumirán responsabilidades sobre la seguridad de la vía estratégica para el transporte de petróleo.

El fabricante de vehículos Toyota, la empresa de mayor capitalización local, crecía alrededor del 3,50 %, y su rival Honda ganaba más del 1,50 %. EFE