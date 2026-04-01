La agencia marítima británica reporta un nuevo impacto contra un petrolero cerca de Catar

Redacción internacional, 1 abr (EFE).- La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO por sus siglas en inglés), que monitorea la seguridad de barcos y marineros alrededor del mundo, alertó este miércoles de un nuevo ataque contra un buque cisterna frente a las costas de Catar, cerca del estrecho de Ormuz.

El petrolero, de bandera no identificada, fue atacado "por un proyectil desconocido" que no dejó heridos entre la tripulación ni algún impacto ambiental.

Este impacto se produjo a 17 millas náuticas (unos 31,5 kilómetros) al norte de Doha, según la agencia británica, que pidió a los buques que transitan por la zona extremar la precaución e informar a la agencia de cualquier actividad sospechosa.

El estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético mundial, principalmente de petróleo y gas, está bloqueado por Irán, que controla su orilla norte, en respuesta a los ataques de Israel y Estados Unidos contra su territorio.

Teherán ha cerrado esta ruta con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto.

Desde el 28 de febrero, cuando empezó la guerra, la UKMTO ha registrado 28 de incidentes en barcos alrededor del estrecho, de los cuales 12 están vinculados con "actividades sospechosas", como haber escuchado o visto un proyectil.

La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, y que serán las naciones que dependen de esta vía estratégica para el transporte de petróleo quienes deberán asumirla. EFE