Keiko Fujimori apela al recuerdo del gobierno de su padre en debate presidencial de Perú

Lima, 31 mar (EFE).- La candidata presidencial Keiko Fujimori, apeló este martes al recuerdo del gobierno de su padre Alberto Fujimori (1990-2000) como un modelo de "paz y orden", al prometer "dar la cara sin excusas", durante el debate presidencial de 12 de los candidatos que aspiran a la presidencia de Perú.

En su participación sobre el tema de educación, la postulante del partido Fuerza Popular dijo que durante el gobierno de su padre "logramos paz y orden que necesitábamos" y que "gracias a ese impulso el Perú despegó".

Sin embargo, "en los últimos 25 años ningún gobierno volvió a empujar con la misma fuerza", apuntó Fujimori, que se presenta por cuarta vez a la Presidencia de Perú.

"El caos regresó y hoy nos gobierna", expresó Fujimori, quien prometió "dar la cara sin excusas" porque las riendas del país los tiene la presidencia y "Fuerza Popular está preparada".

Fujimori se dirigió al candidato Rafael López Aliaga, con quien lidera las encuestas de intención de voto, para decirle que no había venido a pelear con él y que los enemigos están en la izquierda. "No le voy a hacer la guerra a la izquierda" añadió la candidata, y le deseó suerte en los próximos días de campaña.

López Aliaga, candidato del partido ultraconservador Renovación Popular, le recordó a Fujimori que "tuvo mayoría absoluta en el Congreso para hacer todas las reformas y no tener la porquería de gobierno que tenemos ahora".

El exalcalde de Lima añadió que le sorprende escuchar que "nadie está involucrado en esta desgracia" (...) "por culpa de la corrupción o la mezquindad política".

López Aliaga eligió dirigir sus ataques en este tramo del debate contra la candidata Marisol Pérez Tello del partido Primero la Gente a quien señaló como parte de la trama corrupta de Odebrecht y haber sido "cómplice de la corrupción, será procesada pronto".

Al llegar al debate, Fujimori dijo a los periodistas que participaba con una actitud constructiva y criticó que en la primera fecha del debate "muchos perdieron la oportunidad, atacándonos", pero apuntó que ella no se queda callada.

En la primera terna de candidatos de este martes, se presentaron los dos postulantes con mayor intención de voto en las elecciones generales de Perú, los derechistas Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, junto a la candidata del partido de centro derecha Primero la Gente, Marisol Pérez Tello.

Fujimori, del partido Fuerza Popular, encabeza un simulacro de votación difundido el pasado domingo, con 18,5 % de votos válidos, y esta es su cuarta presentación como candidata presidencial, después de haber perdido en la segunda vuelta de las tres elecciones anteriores frente a Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021).

La hija y heredera política del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000) es seguida por el postulante del partido ultraconservador Renovación Popular, y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con 13,3 % de los votos válidos, de acuerdo con el simulacro elaborado por la empresa privada Datum.