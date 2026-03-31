Trump dice que dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de otros países

Washington, 31 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, y que serán las naciones que dependen de esta vía estratégica para el transporte de petróleo quienes deberán asumirla.

"Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta", afirmó Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sugiriendo que países como China, Francia u otras naciones interesadas en la región deberán asumir esa responsabilidad.

Las declaraciones de Trump surgieron después de indicar que considera haber cumplido con su misión en Oriente Medio y que considera una retirada en las próximas dos o tres semanas.

Ayer, Trump pidió a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho: "Lo más complicado ya está hecho. Vayan por su petróleo", indicó en Truth Social.

Irán ha cerrado esta ruta con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto.

Mientras, un petrolero kuwaití recibió la madrugada del martes el impacto de un proyectil lanzado desde Irán mientras estaba en el puerto de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, según la Corporación Petrolera de Kuwait. EFE

El presidente dijo que ayer golpearon una importante base militar con misiles y que los daños provocados sobre Teherán le costará al Estado Islámico de 15 a 20 años recuperarse.

Al ser cuestionado por la prensa sobre las conversaciones con Irán, Trump dijo que es posible que llegue un acuerdo antes de la retirada pero que esto "ya no importa" porque han mermado las capacidades militares de este país. EFE

(foto) (video)