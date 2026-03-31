Agencias

Trump dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de otros países

Guardar

Washington, 31 mar (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país planea retirarse de Irán en dos o tres semanas y dejará de lado las responsabilidades directas sobre la seguridad del estrecho de Ormuz, y que serán las naciones que dependen de esta vía estratégica para el transporte de petróleo quienes deberán asumirla.

“Lo que pasa en el estrecho no será asunto nuestro (…) podrán abastecerse y arreglárselas por su cuenta”, afirmó, Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca sugiriendo que países como China, Francia u otras naciones interesadas en la región deberán asumir esa responsabilidad. EFE

Últimas Noticias

Peña sustituye al ministro de Economía en medio de cambios para la segunda fase de mandato

Infobae

Taylor Swift enfrenta una demanda por presunto plagio en 'The Life of a Showgirl'

Infobae

(Crónica) Italia se queda sin billete en los penaltis ante Bosnia

Moise Kean puso por delante al conjunto transalpino, pero la expulsión de Alessandro Bastoni y los aciertos bosnios en la tanda desde los once metros dejaron a los vigentes campeones sin acceso a la máxima cita mundialista

(Crónica) Italia se queda sin billete en los penaltis ante Bosnia

Louzán, sobre los cánticos xenófobos: "Condenamos este tipo de actitudes, pero son un caso aislado"

Louzán, sobre los cánticos xenófobos: "Condenamos este tipo de actitudes, pero son un caso aislado"

Trump dice que dejará la seguridad del estrecho de Ormuz en manos de otros países

Infobae