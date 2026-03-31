Agencias

Rusia lanza contra Ucrania 289 drones de larga distancia

Guardar

Kiev, 31 mar (EFE).- Rusia atacó Ucrania durante la noche pasada y la madrugada de hoy con un total de 289 drones de larga distancia, entre ellos cerca de 200 aparatos no tripulados ruso-iraníes Shahed, según informó la Fuerza Aérea ucraniana en su parte de este martes.

Del total de los drones, las defensas ucranianas neutralizaron 267 aparatos no tripulados de distintos tipos.

Otros veinte drones no fueron interceptados e impactaron en once localizaciones distintas de Ucrania no especificadas por la Fuerza Aérea ucraniana, que informó también de la caída de fragmentos de drones derribados en otros seis lugares.

Varios drones rusos seguían sobrevolando Ucrania en el momento en que se publicó el parte. EFE

Últimas Noticias

Al menos cuatro muertos y nueve heridos tras una explosión en un túnel en el suroeste de China

Al menos cuatro muertos y nueve heridos tras una explosión en un túnel en el suroeste de China

Robles informa hoy al Congreso y al Senado de las repercusiones de la guerra de Irán y el cierre del espacio aéreo

Infobae

Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz

Irán denuncia un ataque con ocho muertos en dos islas del estrecho de Ormuz

Tres cascos azules muertos en el Líbano al entrar la guerra contra Irán en su día 32

Infobae

Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado

Al menos tres personas, entre ellas dos menores, sufrieron lesiones luego de la interceptación de decenas de aeronaves no tripuladas en la región báltica, donde también se reportaron daños significativos en instalaciones portuarias y viviendas

Rusia anuncia el derribo de 38 drones y confirma daños y tres heridos en un puerto de Leningrado