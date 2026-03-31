Rusia detiene a un agente de la inteligencia ucraniana en la región fronteriza de Bélgorod

Moscú, 31 mar (EFE).- El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) detuvo este martes a un agente de la inteligencia ucraniana que recopilaba informaciones sobre la ubicación de las tropas rusas en la región fronteriza de Bélgorod para posteriores ataques con misiles y bombas.

"El FSB detectó y abortó en la región de Bélgorod las actividades ilegales de un agente de la inteligencia ucraniana, ciudadano de Ucrania nacido en 1990, implicado en espionaje en interés del enemigo", señaló el servicio de prensa del servicio, citado por TASS.

Según el FSB, el detenido fue reclutado a través de un servicio de mensajería en internet por la dirección principal de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania para recopilar informaciones sobre la situación en Bélgorod por una remuneración monetaria.

"Actuando por orden de la inteligencia ucraniana, el implicado estableció las coordenadas de las fuerzas rusas y equipamiento militar en uno de los municipios de la región y las envió a sus patrocinadores ucranianos", indicó la dependencia, al señalar que estos datos fueron usados por ucrania para atacar a los militares rusos.

El departamento de instrucción del FSB de la región de Bélgorod incoó una causa penal por espionaje, delito penado en Rusia con hasta 20 años de cárcel.

Al detenido se le aplicó la medida cautelar de arresto, señaló el FSB, que aseguró que las investigaciones continúan. EFE