Rusia amenaza con imponer más condiciones para la paz si Kiev no cede el Donbás

Kiev, 31 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este martes que Rusia ha avisado a los negociadores estadounidenses que si Ucrania no abandona por completo el Donbás en el plazo de dos meses, capturará la región y pondrá nuevas condiciones para terminar la guerra en Ucrania.

"Hasta ahora lo que Rusia quiere y lo que los socios difunden es que el fin de la guerra llegará cuando Ucrania se retire del este. El problema es que ellos le están dando a la parte estadounidense nuevos plazos", dijo Zelenski durante un acto celebrado con motivo del cuarto aniversario de la masacre de cientos de personas en la ciudad ucraniana de Bucha, perpetrada por las tropas rusas durante el tiempo que ocuparon la localidad..

"Dijeron (esta es la información más reciente) que en dos meses capturarán el este de nuestro país; cito textualmente: capturarán el Donbás. Y entonces Ucrania tiene dos meses para retirarse, y entonces la guerra terminaría. Pero si Ucrania no se retira en dos meses, entonces Rusia capturará el Donbás, y entonces habrá otras condiciones", agregó.

Zelenski recordó que Rusia exige a Ucrania que renuncie al territorio que ésta sigue controlando en su región del Donbás como condición para poner fin a la guerra.

Kiev rechaza hacer esta concesión pese a las presiones que, según Zelenski, está recibiendo por parte de EE.UU. para que acepte los términos rusos.

Ucrania sigue controlando más de un quinto del Donbás, mientras que Rusia ha tomado por la fuerza el resto del territorio de esa región histórica del este ucraniano.

Zelenski señaló que hay que preguntarse por qué, si el objetivo de los rusos es el Donbás, piensan en plantear nuevas condiciones en caso de tomar esa región.

"Por eso, en mi opinión, el problema no gira realmente en torno al Donbás”, recalcó.

El presidente ucraniano señaló que los rusos comprenden perfectamente que no podrán tomar el control del Donbás en dos meses, razón por la cual están recurriendo a presionar a sus socios.

Por otra parte, Zelenski reiteró que está dispuesto a llegar a un compromiso y que los ucranianos están dispuestos a un alto al fuego en las posiciones actuales.

"Creo que se trata de un compromiso sólido, tanto en términos de comportamiento como de la postura de la parte ucraniana, para avanzar hacia la diplomacia”, subrayó. EFE