Agencias

Pentágono niega que Hegseth intentara comprar acciones de defensa antes de guerra con Irán

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Washington, 30 mar (EFE).- El Pentágono rechazó este lunes que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, haya intentado invertir en importantes empresas de defensa como había adelantado el diario británico Financial Times.

El vocero del Pentágono, Sean Parnell, calificó como "falsa e inventada" la información del Financial Times que indicaba que un corredor de bolsa vinculado a Hegseth había buscado hacer una inversión millonaria en un fondo diseñado para invertir en empresas que fabrican armas, aviones y sistemas de defensa.

De acuerdo con el diario británico el corredor ubicado en Morgan Stanley contactó en febrero a BlackRock para realizar una inversión multimillonaria en el fondo Defense Industrials Active, pocos días antes que Estados Unidos lanzara una acción militar contra Teherán.

"Se trata de otra difamación infundada y deshonesta, diseñada para engañar al público. Exigimos una retractación inmediata", agregó Parnell en su cuenta oficial de X.

El caso ha generado un debate sobre la transparencia y posibles conflictos de interés de funcionarios con acceso a información de defensa, mientras analistas señalan que movimientos financieros en sectores estratégicos suelen recibir vigilancia mediática incluso sin evidencia de conducta ilegal.

Mientras tanto, este lunes el presidente, Donald Trump, amenazó con una destrucción generalizada de los recursos energéticos de Irán y demás infraestructura vital, incluidas plantas desalinizadoras, si no se alcanza "pronto" un acuerdo para poner fin a la guerra que atraviesa su quinta semana. EFE

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