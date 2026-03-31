Netanyahu dice que "la campaña no ha terminado" en Irán y que el "régimen" acabará cayendo

Jerusalén, 31 mar (EFE).- El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó este martes por la noche que los ataques de su país contra Irán no han concluido y que "el régimen caerá tarde o temprano".

"La campaña no ha terminado. Hemos hecho tambalear al régimen, caerá tarde o temprano", dijo en una intervención grabada y publicada a través de los medios de difusión de su oficina.

Netanyahu confió en "poder compartir pronto más información sobre las nuevas alianzas con países importantes de la región".

"El régimen de los ayatolás ha gastado casi un billón de dólares a lo largo de los años en su inmenso esfuerzo por aniquilarnos", añadió.

Estados Unidos e Israel iniciaron el pasado 28 de febrero una guerra contra la República Islámica que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, y centenares de víctimas mortales civiles en ese país y también en el Líbano.

Durante estas semanas, Irán ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidense en la región, así como contra infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.

"La mayor parte del mundo ignoró las advertencias. Quiero decirles que hablé con líderes de Oriente Medio en reuniones secretas y públicas. Hablé con líderes de Europa, también con líderes de Estados Unidos, con presidentes estadounidenses (...) Algunos me dicen en privado: 'Primer Ministro, le entendemos; tenemos miedo de decirlo, pero le entendemos'", aseguró Netanyahu este martes.

El primer ministro israelí continuó presumiendo de su "lucha codo con codo junto a Estados Unidos", de haber "demostrado que el sistema de defensa de Israel es el mejor del mundo" y de haber cambiado el "concepto de seguridad".

"Ahora somos nosotros (Israel) los que atacamos e iniciamos" la ofensiva, dijo.

"Muchos países recurren a nosotros y nos piden ayuda, porque saben que somos los número uno en defensa y también los número uno con nuestros ataques", se jactó Netanyahu.

Además de "los golpes a la infraestructura nuclear y de misiles iraníes", alardeó igualmente de estar detrás del "golpe a Hamás en Gaza", que según el Ejército israelí ha llevado a la muerte a 72.000 palestinos -entre ellos, una gran proporción de mujeres y niños; o "el golpe de Hizbulá en el Líbano" y contra las "organizaciones terroristas en Judea y Samaria (Cisjordania ocupada)"; así como de haber jugado un papel en "el golpe contra (Bachar) Al Asad en Siria".

Solo en Irán, la Media Luna Roja informó hoy de que, en lo que va de la guerra, han resultado dañadas más de 113.000 viviendas y comercios, así como 307 centros sanitarios y 760 escuelas.

Las autoridades iraníes no han ofrecido un balance oficial de muertos desde el 5 de marzo, cuando situó la cifra en 1.230. Sin embargo, la ONG opositora HRANA, con sede en EE.UU., ha reportado 3.492 fallecidos, entre ellos 1.574 civiles.

Por otro lado, el Ministerio de Salud libanés elevó el lunes a 1.247 los muertos en el país por ataques israelíes, entre ellos 124 niños. En los últimos días, Israel ha bombardeado hasta en tres ocasiones de forma deliberada ambulancias y centros médicos, cobrándose en estos ataques la vida de al menos 52 personas.