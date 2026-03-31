La UE ha gastado 14.000 millones de euros extra en energía desde que empezó la guerra en Irán

Bruselas, 31 mar (EFE).- La Unión Europea ha gastado 14.000 millones de euros adicionales en energía el primer mes de guerra en Oriente Medio, dijo hoy el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien apremió a los Estados miembros a buscar fórmulas para reducir el consumo de diésel y queroseno.

"Nos enfrentamos a una situación muy seria (...). No hay que hacerse ilusiones de que será corto, porque no lo será" dijo Jørgensen en rueda de prensa al término de una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Energía de los países de la UE.

El político danés subrayó que la principal preocupación concierne al diésel y combustible para aviones, el aumento de las restricciones en el mercado del gas, el contagio a los precios de la electricidad y el impacto en la industria. "Mejor estar preparados que lamentarlo", añadió.

Bruselas, 31 mar (EFE).- La Comisión Europea ha sugerido a los países de la Unión Europea (UE) que adopten medidas voluntarias para ahorrar queroseno y diésel ante la perspectiva de que el conflicto bélico en Oriente Medio se prolongue, y pide que mantengan a pleno funcionamiento sus refinerías.

Así lo trasladó este lunes a las capitales de los Veintisiete el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, en una carta de cara a la videoconferencia que han mantenido este martes a partir de las 15.00 horas (13.00 GMT) los ministros de Energía de los Estados miembros.

"La seguridad del suministro de la Unión Europea sigue estando garantizada. Pero debemos estar preparados para una perturbación potencialmente prolongada del comercio internacional de la energía. Por eso tenemos que actuar ya", declaró el comisario en un comunicado difundido este martes por el Ejecutivo comunitario.

Ante la volatilidad del mercado derivada del conflicto en Oriente Medio y del cierre del estrecho de Ormuz, la Comisión Europea "está instando a los Estados miembros a preparar de forma oportuna y coordinada medidas para asegurar el suministro de petróleo y de productos petrolíferos refinados en la UE", añadió el Ejecutivo.

Bruselas sostiene que la Unión Europea "está bien preparada gracias a la obligación de los Estados miembros de mantener reservas de petróleo y de contar con planes de contingencia en respuesta a incidentes que afecten a la seguridad del suministro".

A ello se suma la liberación de más de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de petróleo coordinada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE), a la que los Estados miembros contribuyen con alrededor del 20 % del volumen total.

Sin embargo, ante las expectativas de que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán no acabe pronto, Jørgensen llamó a las capitales a "considerar la promoción de medidas de ahorro de demanda, con especial atención al sector del transporte".

En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, el comisario recuerda que la AIE publicó el pasado 20 de marzo un documento con diez puntos para ahorrar, que contempla trabajar desde casa cuando sea posible, reducir los límites de velocidad en autopistas en al menos 10 km/h y fomentar el transporte público.

La AIE también recomienda alternar el acceso de coches privados a las carreteras en grandes ciudades según el día con sistemas de rotación por matrícula, aumentar el uso compartido del coche y adoptar prácticas de conducción eficiente y evitar los viajes en avión cuando existan alternativas, así como aprovechar la flexibilidad en materias primas petroquímicas.

Por otro lado, el comisario europeo pide también que las capitales notifiquen a Bruselas cualquier "riesgo de emergencia o cambio material en el suministro de petróleo y en las condiciones de la industria, incluidas las reservas comerciales".

"En ese mismo espíritu, los Estados miembros deberían abstenerse de adoptar medidas que puedan aumentar el consumo de combustible, limitar la libre circulación de productos petrolíferos o desincentivar la producción de las refinerías de la UE", agrega la Comisión, que también aconseja aplazar "cualquier mantenimiento no urgente de las refinerías" y "aumentar el uso de biocarburantes".

El planteamiento difiere en parte del mensaje reiterado este mes por la Comisión Europea, que hasta ahora sólo había recomendado ir haciendo acopio de gas para la próxima estación fría.

El Ejecutivo comunitario había repetido hasta ahora que la UE no temía por la seguridad de suministro porque apenas importa hidrocarburos de Oriente Medio, aunque admitía cierta preocupación por los precios.

En la última carta del comisario a los Estados miembros, fechada el 20 de marzo, Jørgensen sostenía que la seguridad de suministro de la Unión Europea se mantenía "relativamente protegida" por la limitada dependencia de importaciones procedentes de esta región".

Los depósitos de los países han caído ligeramente desde entonces y sólo se sitúan ligeramente por encima del 28 %.

La reunión de ministros europeos de este martes se produce un día después de que los titulares de Finanzas y de Energía de los países del G7 conversaran en otra videoconferencia, también para analizar la situación energética a raíz del conflicto en el golfo Pérsico.

Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido aseguraron en un comunicado conjunto tras esa discusión que están "dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias (...) para preservar la estabilidad y la seguridad del mercado energético".