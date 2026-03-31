Agencias

La inflación en Italia repunta al 1,7 % en marzo agravada por el precio de la energía

Guardar

Roma, 31 mar (EFE).- La inflación en Italia repuntó este mes de marzo al 1,7 % en base interanual, frente al 1,5 % del mes anterior, a causa sobre todo del encarecimiento de los precios de la energía, en medio de la crisis causada por la guerra en Irán.

El aumento en comparación con marzo del 2025 ha sido del 1,7 % y del 0,5 % respecto a febrero de este año, según datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística.

La causa principal es el encarecimiento de la energía, en medio del fuego cruzado en el golfo Pérsico y en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio de gas y petróleo, desatado desde el 28 de febrero por el ataque estadounidense-israelí a Irán.

Los precios de la energía han pasado de registrar una contracción del - 6,6 % en marzo del pasado año a reducirla al - 2,3 % este 2026, según explica el ente estadístico.

Por sectores, también se encarecieron en un 4,2 % internanual los servicios financieros y de seguros, un 3,4 % los de la restauración y hoteleros y un 2,7 % los productos alimentarios y bebidas.

De media, el carro de la compra de los italianos ha sido un 2,2 % más caro este mes de marzo.

El presidente del Banco de Italia, Fabio Panetta, ha considerado en un informe macroeconómico sobre el ejercicio 2025 que la guerra en Oriente Medio "ha modificado bruscamente las perspectivas de la inflación y del crecimiento" en Italia y en la zona del euro.

Asimismo ha advertido que, incluso si cesaran inmediatamente las hostilidades, "el regreso a unas condiciones ordinarias del mercado de la energía implicarían plazos no breves". EFE

Últimas Noticias

Putin y Al Sisi piden el cese inmediato de las acciones militares en Oriente Medio

Infobae

Céline Dion regresa a los escenarios después de 6 años: dará 10 conciertos en París (Francia) entre septiembre y octubre

Céline Dion regresa a los escenarios después de 6 años: dará 10 conciertos en París (Francia) entre septiembre y octubre

Los costes laborales en España suben un 3,5% en 2025, pero siguen lejos de la media de la UE

El valor por hora sigue por debajo del promedio continental pese a incrementarse al mismo ritmo que otros países, según Eurostat, lo que mantiene la brecha respecto a las economías más potentes del norte y centro de Europa

Los costes laborales en España suben un 3,5% en 2025, pero siguen lejos de la media de la UE

Sánchez critica el silencio y la ambigüedad de algunos países frente a la guerra

Infobae

Congreso y Senado estudiarán las repercusiones para seguridad nacional de la regularización extraordinaria de migrantes

Congreso y Senado estudiarán las repercusiones para seguridad nacional de la regularización extraordinaria de migrantes