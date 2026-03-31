La generación de empleos formales en Brasil se redujo un 42 % en febrero de 2026

Río de Janeiro, 31 mar (EFE).- Brasil, la mayor economía de América Latina, generó en febrero 255.321 nuevos empleos formales, un número un 42 % inferior a los creados en el mismo mes de 2025, informó este martes el Gobierno.

La creación de empleos con todas las garantías laborales en febrero fue resultado de la diferencia entre las 2,38 millones de nuevas contrataciones en el mes y los 2,13 millones de despidos, según los datos del ministerio de Trabajo.

Pese a la caída en la comparación interanual, la creación de empleos formales en febrero más que dobló la de enero (115.018) y fue la mayor para un mes en el último año.

En el acumulado de los dos primeros meses del año, además, el número de empleos creados llegó a 370.339, con un crecimiento del 2,2 % frente al primer bimestre del año pasado.

Según la cartera, Brasil contaba en febrero con un récord de 48,8 millones de trabajadores con empleo formal.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de desempleo en Brasil en el trimestre concluido en febrero era del 5,8 % de la población económicamente activa, por encima del 5,2 % al que llegó a caer a finales del año pasado, su mínimo nivel histórico, pero la menor para el período en la serie histórica.

El aumento del desempleo y la reducción del ritmo de generación de empleo formal es reflejo de la desaceleración de la economía brasileña, que creció en 2,3 % el 2025 tras haberse expandido un 3,4 % en 2026.

El ministro de Trabajo, Luiz Marinho, dijo que la desaceleración de la economía comienza a reflejarse en el mercado laboral y atribuyó el problema al alto costo del dinero en Brasil, ya que la tasa referencial de intereses estuvo hasta hace dos semanas en el 15 % anual, su mayor nivel en dos décadas, y solo entonces comenzó a ser reducida. EFE