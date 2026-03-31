La Bolsa de México pierde un 3,91 % en marzo pero cierra trimestre con avance del 6,69 %

Ciudad de México, 31 mar (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se apuntó este martes un fuerte avance del 2,27 %, aunque insuficiente para evitar cerrar marzo con una pérdida del 3,91 %, y que colocó a su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) en 68.160,72 unidades.

A pesar de ese retroceso en el mes, el mercado de capitales mexicano registró un avance del 6,69 % en el primer trimestre del año.

La caída de marzo representó su primer mes negativo tras los positivos de enero (5,12 %) y febrero (5,63 %).

"El mercado de capitales cerró marzo con fuertes pérdidas. En Europa y Estados Unidos los mercados registraron severas caídas", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

En México, apuntó la experta, el IPC "cerró marzo con una caída del 3,91 %, pero acumuló un avance de 6,69 % en el primer trimestre".

Al interior del mercado mexicano, dijo Siller, las emisoras con mayores ganancias en el mes fueron: La Comer (+9,38 %), Gruma (+6,45 %), Orbia (+5,78 %) y Walmart (+4,41%).

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, señaló que con el movimiento de este martes, el rendimiento del año se ubicó en +6,69%.

"A nivel empresarial, 32 de las 35 emisoras terminaron en terreno positivo", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 1,1 % frente al dólar, al cotizar en 17,92 unidades por billete verde, frente a los 18,12 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 313 millones de títulos por un importe de 25.065 millones de pesos (unos 1.398 millones de dólares).

De las 674 empresas que cotizaron en la sesión, 441 cerraron con sus precios al alza, 205 registraron pérdidas y 28 se mantuvieron sin cambios.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 7,82 %; de la empresa de materiales de construcción Cemex (CEMEX CPO), con el 5,76 %, y del banco BBVA (BBVA), con el 5,35 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la Financiera Independencia (FINDEP) con el -4,14 %; de la productora de gas y petróleo Vista Oil and Gas (VISTA A) con el -3,02 %, y de la empresa de autopartes y equipo de automóviles Nemak (NEMAK A) con el 1,69 %. EFE