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Kallas reafirma desde Bucha el apoyo de la UE al Tribunal para el Crimen de Agresión ruso

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Kiev, 31 mar (EFE).- La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, reafirmó este martes desde la ciudad ucraniana de Bucha con motivo del cuarto aniversario de las masacres cometidas allí por las fuerzas de ocupación rusas, el apoyo de Bruselas al Tribunal Especial para el Crimen de Agresión del Kremlin contra Ucrania diseñado por Kiev y sus socios para juzgar la invasión.

Kallas expresó asimismo el respaldo de la UE al establecimiento de una Comisión de Reparaciones que resarza a Ucrania por los daños y las pérdidas humanas sufridas por la agresión militar rusa.

"Bucha se ha convertido en un símbolo de la crueldad de la guerra de Rusia. De los civiles asesinados, muchos de ellos a quemarropa. Algunos con las manos atadas a la espalda. Cuatro años después de estos asesinatos en masa, recordamos a las víctimas", dijo Kallas en X tras homenajear a las víctimas en esta ciudad satélite de Kiev junto con el ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, y otros ministros del rango europeos.

Kallas llegó este martes a Kiev junto a un grupo ministros de Exteriores de los Veintisiete entre los que destacan el alemán, Johann Wadephul; el italiano, Antonio Tajani, o el polaco Radoslaw Sikorski.

Junto con el resto de dirigentes europeos presentes hoy en Ucrania tienen previsto celebrar un Consejo de Exteriores de la UE en Kiev.

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