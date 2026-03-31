Japón e Indonesia acuerdan cooperar en seguridad energética por la crisis en Oriente Medio

Tokio, 31 mar (EFE).- Los líderes de Japón e Indonesia acordaron este martes cooperar para fortalecer la seguridad energética de sus respectivos países ante la crisis de suministro por la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán, que ha interrumpido el tráfico de mercancías por el estrecho de Ormuz.

"A la luz de la situación en Irán, se está recalcando a nivel mundial la importancia de la seguridad energética y de los recursos", aseguró la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, en declaraciones junto al presidente indonesio, Prabowo Subianto, desde Tokio.

Por eso, Takaichi destacó que ambos países cooperarán "de manera cercana" en el ámbito de la seguridad energética y tratarán de contribuir a la estabilidad regional y mundial.

Ambos mandatarios mantuvieron hoy una reunión de trabajo en el contexto de la visita de tres días de Prabowo a Japón, la primera de carácter oficial desde que el exgeneral llegó al poder en octubre de 2024 y que concluye este martes.

Durante el encuentro, los líderes acordaron impulsar su cooperación en ámbitos como la inteligencia artificial (IA) o la seguridad marítima, y Takaichi destacó la ubicación "crucial" del país del sudeste asiático para lograr "un Indopacífico libre y abierto".

Prabowo, por su parte, dijo que tanto Indonesia como Japón buscarán "convencer a todas las partes de que reduzcan la tensión", y se ofreció para "mediar si fuera necesario", en aparente alusión a la guerra en Irán.

"Nos preocupa profundamente esta situación y, en medio de esta incertidumbre, la buena relación y cooperación entre Indonesia y Japón son un ejemplo de colaboración que conduce a la estabilidad y la paz en nuestra región", destacó el indonesio. EFE

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