Fráncfort sube un 0,52 % pese al aumento de la inflación en la eurozona

Fráncfort (Alemania), 31 mar (EFE).- La Bolsa de Fráncfort subió este martes un 0,52 % pese al aumento de la inflación en la zona del euro y el encarecimiento del petróleo brent hasta 117 dólares el barril, ya que los mercados son optimistas respecto al final de la guerra en Irán.

El DAX 40, el índice selectivo de la Bolsa de Fráncfort, subió al cierre un 0,52 % hasta 22.680,04 puntos, y acumula en marzo una caída de más del 10 %, la mayor pérdida desde junio de 2022, y en el primer trimestre suma un descenso del 7,4 % .

El presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a terminar la guerra en Irán también aunque no se abra el estrecho de Ormuz, informó el diario The Wall Street Journal.

El 90 % de las empresas manufactureras alemanas espera verse afectada por la guerra en Irán debido principalmente al encarecimiento de la energía, según una encuesta del Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo).

La inflación de la zona del euro subió en marzo hasta el 2,5 % interanual (1,9 % en febrero), el mayor incremento desde enero de 2025, debido principalmente al encarecimiento de los precios de la energía (4,9 % interanual) como consecuencia de la guerra en Irán.

El fabricante de motores para aviones MTU Aero Engines subió un 3,9 %, hasta 310 euros, y la empresa de energía RWE ganó un 2,2 %, hasta 57,68 euros.

El fabricante de armas Rheinmetall avanzó un 2,5 %, hasta 1.444,50 euros, tras anunciar que venderá con Boeing Australia aviones de combate no tripulados MQ-28 Ghost Bat al Ejército alemán.

La empresa de servicios de diálisis Fresenius Medical Care cedió un 0,8 %, hasta 38,57 euros, y el grupo químico BASF cayó un 1,1 %, hasta 52,40 euros, después de que Kepler Cheuvreux calificara de neutral su recomendación sobre las acciones de la firma. EFE