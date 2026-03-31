Española que perdió familiares en naufragio indonesio denuncia en juicio falta de socorro

Labuan Bajo (Indonesia), 31 mar (EFE).- La española que sobrevivió junto a su hija al naufragio de un barco turístico el pasado diciembre en el Parque Nacional de Komodo (sur de Indonesia), declaró este martes en el juicio por el incidente y afirmó que los tripulantes "nunca socorrieron" a sus hijos y marido fallecidos.

"Cada día soy más consciente de que ellos podrían haber avisado. De que mi marido y mis hijos podrían estar vivos", declaró este martes Andrea Ortuño por videoconferencia al tribunal de la ciudad indonesia de Labuan Bajo, en la isla indonesia de Flores.

Durante sus casi tres horas de testimonio, apoyada por una intérprete al indonesio, la española dijo que en "ningún momento" les explicaron los protocolos de seguridad, que el navío tenía un aspecto "viejo" y que a los mandos del timón de la nave se encontraba al atardecer "un chico joven".

La Fiscalía imputa un delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta cinco años de prisión, al capitán, de 56 años, y el jefe de la sala de máquinas, de 22, de la embarcación siniestrada. El juicio comenzó el pasado 12 de marzo con la lectura de cargos.

Según la investigación policial, el capitán del barco no se encontraba frente al timón en el momento del accidente y había cedido su control al jefe de máquinas.

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar -en el Parque Nacional de Komodo- alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda para cuatro españoles desaparecidos.

Tras 15 días de operativo, los rescatistas recuperaron los restos mortales de Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de Ortuño. El cuerpo de otro hijo de la superviviente y de una expareja nunca fue encontrado.

Además de las dos españolas, cuatro tripulantes y un guía también sobrevivieron, todos indonesios.

Ortuño, que se mantuvo entera durante casi toda la intervención, detalló ante el juez lo vivido desde que llegaron a Labuan Bajo para una excursión de varios días alrededor de Komodo junto a su familia, con estancia nocturna en el barco, que empezó el 26 de diciembre.

Tras visitar algunas zonas del parque natural y cuando se encontraba navegando hacia otra isla, la embarcación sufrió esa noche el violento impacto de grandes olas que provocaron su hundimiento.

La mujer, de 37 años, se encontraba "durmiendo" en el camarote de la parte superior del barco junto a una de sus hijas, de 7 años.

En la parte inferior de la embarcación se encontraba su marido, Fernando Martín, y un hijo de este en una habitación; y dos hijos de Ortuño -de una relación anterior- en otra estancia.

"Tras el primer impacto, que nos despertó, esperamos unos segundos, pero tras otro golpe, que ladeó el barco, cogí a mi hija y, tras lograr abrir la puerta, pudimos salir", rememoró la superviviente.

La española dice que ningún tripulante les dio la voz de alarma.

Al ver cómo el agua iba llenando el barco, Andrea saltó al mar junto a su hija y tuvo que "gritar" a los tripulantes para que fueran a su rescate en un pequeño bote auxiliar. "Estaban secos y con sus móviles operativos", indicó.

Mientras, los otros cuatro españoles no pudieron salir a flote.

"Nunca socorrieron a mis hijos ni a mi marido", asegura Ortiño, quien dijo hoy que pidió ayuda a los tripulantes, quienes le dijeron que "no se podía", mientras el barco se encontraba "medio hundido".

"Muchas veces pedí ayuda, pedí dar la vuelta y buscarlos", reclamó, a lo que le respondían "no, no, no", declaró.

"Solo pido justicia", dijo Andrea, quien expresó su agradecimiento al pueblo de Labuan Bajo, autoridades y los equipos que participaron en las tareas de búsqueda. "Los tengo en mi corazón para siempre", afirmó.

El juicio continúa sin que se sepa todavía la fecha de la próxima vista. EFE