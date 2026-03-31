El Líbano pide a la ONU protección ante la ofensiva israelí y su retórica expansionista

Naciones Unidas, 31 mar (EFE).- El representante permanente del Líbano ante la ONU, Ahmad Arafa, pidió este martes al Consejo de Seguridad que actúe para proteger la integridad territorial libanesa ante el aumento de la presencia israelí en el sur del país y el aumento de la retórica expansionista.

"Instamos al Consejo a que adopte las medidas necesarias para exhortar a Israel a que frene sus incursiones y amenazas a la integridad territorial del Líbano, así como su integridad política; a que retire sus fuerzas de las fronteras internacionalmente reconocidas y a que cumpla con la carta de Naciones Unidas", pidió Arafa en una sesión del máximo órgano de la ONU convocada de urgencia tras la solicitud de Francia e Indonesia.

El sur del Líbano está siendo desde principios de marzo el escenario de una oleada de ataques israelíes para, según afirma Israel, acabar con el grupo chií libanés Hizbolá, que entró en la guerra en Oriente Medio tras la muerte, por parte de Estados Unidos e Israel, del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, el primer día de la contienda, el pasado 28 de febrero.

Además, en las últimas horas, la muerte de tres miembros de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, también conocida como FINUL o UNFIL, por sus siglas en francés y en inglés) por un ataque "de origen desconocido", según la ONU, ha centrado la atención en la zona.

El representante libanés, que a diferencia del israelí evitó atribuir la autoría de la acción mortífera a una de las partes, pidió el cese completo de todos estos actos "con independencia de quién sea el autor".

Sin embargo, sí recordó el "ataque deliberado de Israel contra la sede de UNIFIL en 1996 y sus amenazas exigiendo su retirada en 2024".

Además, denunció la ofensiva israelí en su territorio, que según dijo, ha provocado la muerte de "más de 1.200 ciudadanos libaneses y ha dejado más de 3.500 heridos", además de haber causado "más de 1,2 millones de desplazados".

"El pueblo libanés no eligió esta guerra, sino que se le impuso. Israel nunca ha respetado el cese de hostilidades y ha proseguido violando la soberanía y la integridad territorial del Líbano", manifestó el embajador libanés.

Y añadió: "La historia moderna nos enseña que la estabilidad y seguridad duraderas y la paz sostenible no se pueden alcanzar con guerras prolongadas, con conflictos largos en el tiempo ni con la ocupación. Ha llegado la hora de aprender lecciones del pasado de una vez por todas".

En este sentido, pidió que se aprovechen las "iniciativas diplomáticas" que, según él, ya "están sobre la mesa" y recalcó que "cada día que pasa en este conflicto, se socava la credibilidad de Naciones Unidas". EFE