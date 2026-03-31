El 'Chipa Apo', la vieja tradición que marca el inicio de la Semana Santa en Paraguay

Asunción, 31 mar (EFE).- Decenas de personas se concentraron este martes en un icónico barrio de la capital de Paraguay para celebrar el 'Chipa Apo', que puede traducirse del guaraní como "hacer chipa", una antigua tradición que marca el inicio de la Semana Santa en el país suramericano.

La chipa, un panecillo de origen guaraní preparado a base de almidón de yuca o mandioca, harina de maíz, grasa de cerdo, jugo de naranja y queso, es muy consumido en Paraguay, especialmente en la Semana Santa, cuando las familias se reúnen para elaborar decenas de estos que servirán como base de una alimentación sin carnes durante la fiesta religiosa.

"La chipa es el pan nuestro de cada día, que sacia, puede reemplazar a cualquier tipo de comida porque este es un pan nutritivo que tiene grasa, queso, leche, huevo", dijo a EFE el promotor cultural de la Municipalidad de Asunción, Clemente Cáceres.

El gestor lideró a un equipo de la alcaldía capitalina que elaboró cientos de chipas destinadas a los residentes del barrio Doctor Ricardo Brugada, más conocido como La Chacarita y célebre por haber sido el lugar de nacimiento de José Agustín Flores (1904-1972), el creador del género musical guarania.

En el mirador Punta Karapá del barrio, un 'tatakua' u horno comunal de barro, alimentado a leña, sirvió para la cocción de chipas mestizas -hay más de 100 variedades, apuntó Cáceres-, que pueden ser aptas para el consumo hasta una semana después de su elaboración.

La chipa moderna incorpora ingredientes como huevos o grasa de cerdo que no estaban incluidos en la receta original de los indios guaraníes que poblaban un extenso territorio de lo que hoy es Paraguay y partes de Argentina y Brasil.

Cáceres explicó a EFE que el panecillo moderno es otro ejemplo del profundo mestizaje entre la cultura española y guaraní.

"Paraguay es uno de los pocos países que en poco menos de 10 años de la conquista, de la llegada de los españoles, ellos (los pueblos indígenas) ya (se) mestizaron", relató.

En este sentido, señaló que los sacerdotes franciscanos y dominicos que llegaron a Asunción tras los primeros años de su fundación fueron impulsores de este mestizaje gastronómico y de la propia celebración del 'Chipa Apo', porque "les metieron en la cabeza" a los guaraníes que debían "preparar mucha comida" en vista de que no podrían comer carnes hasta después de la Semana Santa.

"El poder de la Iglesia era muy determinante", señaló Cáceres, quien recordó que cuando era joven en su casa "no se podía hacer nada, ni jugar, ni comer otra cosa que no fuera chipa".

El pasado 11 de febrero, el Gobierno paraguayo inició los trámites nacionales para postular a la chipa a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.

La decisión se tomó durante una reunión del Comité Nacional de Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, que preside la Secretaría Nacional de Cultura, e implica la inscripción de la chipa en los inventarios culturales del país.