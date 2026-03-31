El apoyo de los israelíes judíos a la guerra contra Irán cae del 93 % a un 78 %

Jerusalén, 31 mar (EFE).- Más de tres cuartas partes de los israelíes judíos (el 78 %) sigue apoyando la guerra contra Irán, frente al 93 % que lo hacía en la primera semana del conflicto, de acuerdo con la última encuesta del Instituto de la Democracia de Israel (IDI).

En la encuesta, publicada ayer y basada en cuestionarios telefónicos y por internet realizados entre el 22 y el 26 de marzo de 2026, el 78 % de la población judía de Israel dice apoyar, o apoyar firmemente, la actual ofensiva.

En comparación, solo un 19 % de los árabes israelíes encuestados respondieron de la misma manera; en comparación con el 26 % que lo hizo entre el 2 y el 3 de marzo.

A su vez, el porcentaje de quienes se oponen a esta guerra -que ya ha causado más de un millar de muertos en Irán- ha aumentado, pasando del 4 % entre los judíos al 11,5 % en esta última encuesta.

Entre los árabes israelíes (palestinos que tras 1948 hoy viven en ciudades consideradas Israel, como Haifa o Nazaret), la oposición ha crecido de un 60 % a un 71 %.

Preguntados sobre las motivaciones que empujaron al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a aprobar bombardeos conjuntos con EE.UU. contra Irán el pasado 28 de febrero, sin haber sido atacado, la mayoría de los encuestados judíos (el 62 %) cree que el mandatario se guió "principalmente por consideraciones estratégicas de seguridad".

Por el contrario, la mayoría de los encuestados árabes israelíes (el 55 %) opina que sus motivaciones fueron, sobre todo, "personales y políticas"; una opinión compartida también por el 54,5 % de los judíos situados políticamente en la izquierda. EFE