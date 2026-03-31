Ecuador deporta a estadounidense que es buscado por delitos sexuales contra menores

Guayaquil (Ecuador), 31 mar (EFE).- Ecuador deportó a un ciudadano estadounidense que es requerido por la Justicia de su país por estar supuestamente involucrado en delitos sexuales contra menores de edad, informó este martes el Ministerio del Interior.

El hombre, identificado como C. Harris, fue detenido en Quito, durante un operativo de control migratorio realizado por la Subsecretaría de Migración ecuatoriana y la Policía, con apoyo del Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Según el Ministerio del Interior, el extranjero registra una condena pendiente de siete años de prisión por delitos sexuales contra menores de edad, además de una orden de captura vigente por otros delitos graves.

"Cero impunidad con cualquier delincuente, venga de donde venga. La cooperación tiene resultados visibles", señaló el ministro del Interior, John Reimberg, sobre este caso en su cuenta de la red social X.

Las autoridades migratorias ecuatorianas coordinaron la entrega del hombre con sus pares estadounidenses, al determinar que representa "una amenaza para la seguridad del Estado".

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" declarado por el presidente, Daniel Noboa, para intensificar la lucha contra el crimen organizado, lo que ha derivado en deportaciones, expulsiones e impedimentos de ingreso al país de extranjeros bajo el argumento de que supuestamente representan un peligro para la seguridad nacional. EFE