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Detenido otro alcalde de la oposición socialdemócrata turca

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Ankara, 31 mar (EFE).- El alcalde socialdemócrata de Bursa, la cuarta ciudad más grande de Turquía, ha sido arrestado este martes acusado de liderar una organización criminal y de lavado de dinero, con lo que son ya 19 los primeros ediles del partido CHP, líder de la oposición, que han sido detenidos en todo el país en un año.

La Fiscalía ha emitido órdenes de arresto contra el alcalde, Mustafa Bozbey, y otras 58 personas, entre ellas su esposa, su hija y sus hermanos.

En un comunicado, la Fiscalía se refirió a una operación por sospechas de establecimiento de organización criminal y lavado de bienes producto de actividades delictivas.

En esa nota se señala que 55 sospechosos ya han sido detenidos y que se están ejecutando registros en domicilios y centros de trabajo.

Bozbey ganó las elecciones municipales de marzo de 2024 con el 47,67 % de los votos, apartando así del poder en Bursa al AKP, el partido islamista del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que llevaba 20 años gobernando Bursa.

El CHP ha descrito la oleada de investigaciones y arrestos contra sus alcaldes como una operación política para impedir que el partido gane futuras elecciones.

Esta formación ganó en términos generales las municipales de 2024, en la que fue la primera derrota electoral de Erdogan en los 22 años que llevaba entonces en el poder, bien como primer ministro o como jefe del Estado.

Desde entonces, son ya 19 los alcaldes del CHP detenidos por distintos cargos. La oleada de arrestos comenzó hace un año con Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y el candidato con más opciones de vencer a Erdogan en las elecciones presidenciales previstas para 2028, y para el que la Fiscalía pide 2.430 años por supuestos delitos de corrupción. EFE

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