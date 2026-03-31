Cómo los viajes lunares han influido en la literatura, la música, el cine y TV

Madrid, 31 mar (EFE).- La fantasía o la realidad del viaje a la Luna han inspirado canciones, novelas y películas desde siempre, y EFE repasa algunas de ellas en vísperas de la inminente misión Artemis II de la NASA, la primera tripulada al satélite terrestre desde 1972.

En 'De la Terre à la Lune' (1865), más de un siglo antes del primer viaje de la NASA, el escritor Julio Verne imaginó cómo dos norteamericanos y un francés eran enviados en una bala disparada por un cañón, basándose en los conocimientos científicos de la época.

H.G. Wells publicó 'The First Men in the Moon' en 1901 e inventó la 'cavorita', una aleación mineral que permitía viajar a la Luna, habitada por una civilización desconocida, la de los selenitas.

Dos referentes del nuevo periodismo norteamericano de los años sesenta del siglo XX también se ocuparon del tema. Norman Mailer cubrió el viaje del Apolo XI en 1969 para la revista Life y amplió su reportaje en el libro 'Moonfire'; y Tom Wolfe investigó en qué había consistido realmente la carrera espacial y sus protagonistas para escribir 'The Right Stuff'.

En los géneros de suspense y ciencia ficción, hay novelas más recientes como 'Artemisa' de Andy Weir (autor de 'The Martian'), que imagina una ciudad lunar habitada; o la trilogía de Ian McDonald, sobre las luchas de poder de cinco familias que controlan las principales empresas industriales del satélite.

Y en la divulgación, Rafael Clemente indaga en las exploraciones posteriores al Apolo XI en 'Los otros vuelos a la luna'; y el ingeniero de la NASA Eduardo García Llama combina novela y hechos reales en 'La apasionante historia de cómo el hombre pisó la Luna por primera vez'.

La película que inauguró el género de la ciencia ficción fue 'Le Voyage dans la Lune' (1902) de Georges Méliès, un corto de 14 minutos inspirado en las novelas de Verne y Wells.

Fritz Lang se basó en una novela de su mujer, la escritora y guionista Thea von Harbou -autora también del guion de 'Metropolis'- para rodar 'Frau im Mond' (1929).

La obra de culto por excelencia es '2001: A Space Odyssey' (1968), de Stanley Kubrick, donde un equipo de astronautas investiga las señales de un extraño monolito hallado en la Luna.

Y entre las más populares, 'Apollo 13', de Ron Howard, con un reparto capitaneado por Tom Hanks, que relata los problemas de esa fallida misión lunar y contiene una de las frases más famosas de la historia del cine: "Houston, we've had a problem here" ("Houston, tenemos un problema"), pronunciada en la vida real por el astronauta Jim Lovell.

Otras más recientes son 'First man' (2018), de Damien Chazelle, con Ryan Gosling como Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna; 'Hidden Figures' (2016), sobre tres mujeres científicas afroamericanas que trabajaron en la NASA en plena carrera espacial; o la española de animación 'Atrapa la bandera', de Enrique Gato.

Con motivo del 50 aniversario de la misión Apolo XI se estrenó el documental homónimo de Todd Douglas Miller.

En otro guiño a Julio Verne, 'From the Earth to the Moon' (1998) es el título de la serie de televisión producida por Tom Hanks y HBO, que cuenta la historia del programa Apolo. Fue premiada en los Emmy y los Globos de Oro.

En 2019, 'Apollo: Back to the Moon', de National Geographic, combinaba ficción, efectos 3D y archivos digitales.

Y en la ficción más ucrónica, la serie de Apple TV+ 'For all mankind', una historia alternativa en la que es la URSS quien logra el primer alunizaje tripulado.

En cómic, Hergé envió a Tintín al espacio en 'Objectif Lune' y 'On a marché sur la Lune'. En 'Apollo', Matt Fitch, Chris Baker y Mike Collins se centran en aquella exploración pionera. Y la NASA ha publicado recientemente su propio cómic, 'First Woman' (2023).

La música también tiene hueco para los viajes lunares: 'The dark side of the moon' (1973), de Pink Floyd, una metáfora sobre los males de la sociedad. Y también canciones como 'Space Oddity', que David Bowie compuso bajo el influjo de Kubrick y la BBC utilizó para informar sobre el alunizaje del Apolo XI.

Pero también 'Fly me to the Moon', cantada por Frank Sinatra, 'Rocket Man' (Elton John) o 'Walking on the Moon' (The Police).

Tampoco faltan compositores de música electrónica y ambiental, con obras como 'Albedio 0.39', (1976), del griego Vangelis, y 'Oxygène' (1976) y 'Equinoxe' (1978), el francés Jean Michel Jarre. EFE