Canciller venezolano recibe a miembro de Gobierno portugués en pro de relación beneficiosa

Caracas, 31 mar (EFE).- El canciller de Venezuela, Yván Gil, informó este martes que se reunió con el secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sosa, quien se encuentra de visita en Caracas y a quien le reafirmó la disposición del Ejecutivo chavista de promover relaciones bilaterales beneficiosas para ambas naciones.

A través de una publicación en X, Gil indicó que se reunió con Sosa, quien llegó a Venezuela para encontrarse con la comunidad luso-venezolana y sostener reuniones de alto nivel con el Gobierno del país suramericano, "en el marco de las relaciones bilaterales y de cooperación".

El canciller compartió fotografías del encuentro sin ofrecer mayores detalles de lo conversado.

Sosa comenzó este martes una visita a Venezuela, en el primer viaje oficial de un miembro del Gobierno de Portugal al país caribeño tras la captura, el pasado 3 de enero, de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos.

Según la agenda, el secretario tiene previsto reunirse con familiares de seis detenidos luso-venezolanos.

El miércoles tiene previsto encontrarse con profesores de lengua portuguesa en Venezuela y luego visitará la Embajada de Portugal en Caracas.

Igualmente, visitará los consulados en la capital venezolana, Aragua y Valencia, además de ir al Centro Marítimo de Venezuela y recorrer instalaciones de la comunidad lusa en esos tres puntos.

El viernes, Sousa cerrará su viaje con un encuentro con "la oposición político-partidaria", como indica su agenda sin dar más detalles, aparte de recorrer el Santuario de Fátima de Los Teques.

Entre el 19 y el 22 de marzo, visitó Venezuela el secretario general del Partido Socialista (PS) de Portugal, José Luís Carneiro, cuyo viaje se centró en la situación de los presos lusos y se reunió con miembros de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo.

Ante la situación en Venezuela, el Gobierno de centroderecha del primer ministro portugués, Luís Montenegro, ha mantenido una postura de cautela, alineada con los socios de la Unión Europea (UE), y ha defendido una solución de diálogo, democracia y la estabilidad para el país. EFE