Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 31 mar (11.00 GMT)

Madrid, 31 mar (EFE).-

Bnei Brak (Israel).- Al menos seis heridos leves fueron reportados este martes en Bnei Brak, en el centro de Israel, tras el lanzamiento de misiles desde Irán, informó el servicio de emergencias local.

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Bihar (India).- Al menos ocho personas murieron y otras ocho personas resultaron heridas este martes en un templo hindú del estado de Bihar, en el norte de la India, tras una estampida durante un evento religioso y las altas temperaturas, confirmaron las autoridades.

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Naipyidó (Birmania).- La junta militar de Birmania avanza este martes en los pasos para nombrar presidente del país a Min Aung Hlaing, el general que lideró el golpe de 2021, en un intrincado proceso parlamentario y con el objetivo de buscar reconocimiento internacional pese a las elecciones sin oposición de diciembre.

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Pekín.- El canciller pakistaní, Ishaq Dar, llega este martes a China para abordar con su homólogo de este país, Wang Yi, la situación regional y las negociaciones entre Irán y Estados Unidos que Islamabad prevé acoger próximamente para poner fin a la guerra.

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Bali (Indonesia).- El jefe de la Policía Regional de Bali, Daniel Adityajaya, participó este martes en una rueda de prensa para hablar de la detención del ciudadano escocés Steven Lyons, buscado por la Interpol.

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Nairobi.- El 20 % de las supervivientes de violencia sexual en la región sudanesa de Darfur (oeste) son menores de edad, cifra que se eleva al 27 % en el caso del pueblo de Tawila, en Darfur del Norte, denunció este martes Médicos Sin Fronteras (MSF).

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Palma, Mallorca (España).– La reina Sofía, sus hijas, Elena y Cristina, y sus nietas Victoria Federica e Irene han asistido este lunes en la Catedral de Mallorca al tradicional concierto solidario de Semana Santa de Proyecto Hombre Baleares, en el que en esta ocasión se ha ofrecido al público el 'Réquiem' de Verdi.

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Damansara (Malasia).- La organización PETA ha colocado frente al restaurante Texas Chicken en Damansara, Malasia, una recreación de un camión de transporte de animales que, a través de imágenes de pollos hacinados en jaulas camino al matadero y con grabaciones de los gritos de las aves, busca divulgar un mensaje en contra del consumo de carne y a favor de una alimentación vegana.

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Ciudad Quezón (Filipinas).- Los católicos filipinos participan este martes en el 'Pabasa', una narración en forma de canto sobre la vida y la muerte de Jesucristo que se celebra durante la Semana Santa.

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Madrid.- Las torrijas de Villaroy's, un local de comida para llevar del cocinero Martín Martínez, están acostumbradas a ser premiadas: este año fueron elegidas como las mejores del mundo en el congreso de Madrid Fusión y en 2023 como las mejores de la Comunidad de Madrid.

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rmg/EFE

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