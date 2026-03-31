Albares dice que España no teme represalias de EEUU por cerrar el espacio aéreo y recuerda que han sido los primeros

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, señaló que considera inapropiado mantener el bloqueo del estrecho de Ormuz, subrayando que por esa vía circula alrededor de una quinta parte del petróleo y gas del mundo, lo que convierte su acceso en una cuestión crítica para la economía global. De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Albares insistió en que una eventual “falsa paz” basada en la interrupción del tráfico marítimo entre conflictos no resulta aceptable, por lo que abogó por una conclusión ordenada de la guerra y el apoyo a medidas de desescalada y retorno a la negociación como prioridades para España.

Según detalló Europa Press, el cierre del espacio aéreo español a vuelos militares implicados en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán provocó declaraciones del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien planteó la conveniencia de revisar la participación dentro de la OTAN a raíz de la decisión española. Frente a estas declaraciones, Albares manifestó en una entrevista televisiva que España no teme represalias por parte de Estados Unidos y remarcó: “No tememos absolutamente nada, cómo va a temer algo un país por defender el derecho internacional, la paz y la carta de Naciones Unidas y ser socio comprometido con la unidad trasatlántica y el comercio trasatlántico”.

El titular de Exteriores apuntó que el compromiso del Gobierno español con la legalidad internacional y la paz justifica las decisiones adoptadas, al tiempo que recordó el carácter pionero de España en rechazar la ofensiva en curso y en pronunciarse en defensa de los civiles afectados tanto en este conflicto como en el de Gaza. Europa Press consignó que Albares quiso poner en valor la postura sostenida por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, afirmando que representa el “sentir mayoritario” de la sociedad española, orientado a rechazar la guerra y salvaguardar a las poblaciones civiles.

Albares respondió a la cuestión planteada por Marco Rubio sobre el futuro de la OTAN tras la negativa española, indicando que “en qué mundo viviríamos si deben temer los que respetan el derecho y no temen nada los que creen la ‘ley del más fuerte’ y la violación de los derechos humanos”. De esta manera, el ministro buscó distanciar la toma de decisiones del Ejecutivo español de consideraciones sobre eventuales represalias, y subrayó que el temor no puede condicionar la defensa de los principios internacionales ni el compromiso con la paz.

Europa Press informó que la reciente negativa italiana a permitir el reabastecimiento de un avión militar estadounidense en la base de Sigonela, en Sicilia, sirvió como contexto adicional para reforzar la postura española de liderazgo en el rechazo a la escalada bélica. Albares evitó entrar a valorar la decisión del Gobierno italiano, pero recordó que España fue “la primera” en tomas de posición similares tanto en el presente conflicto como en el de Gaza, así como en el reconocimiento del Estado palestino.

Consultado sobre las posibles vías para poner fin al enfrentamiento y reducir la tensión en la región del Golfo, Albares enfatizó que la postura de España desde el inicio es favorable a la desescalada y el restablecimiento de la vía negociadora, línea que Estados Unidos seguía antes del ataque a Irán, según relató Europa Press. Además, el ministro mostró su respaldo a los esfuerzos de mediación liderados por Pakistán en colaboración con Turquía, Arabia Saudí y Egipto, considerando que “no hay solución militar para la seguridad de los distintos países de Oriente Medio”.

Albares reforzó este planteamiento, rescatando que experiencias previas muestran que la democracia no se logra mediante bombardeos aéreos, y defendió la cooperación internacional y el diálogo como ejes para afrontar la situación en el área. Según añadió Europa Press, el ministro manifestó que el actual desajuste en el orden internacional derivado de la guerra lleva hacia el caos, frente a lo cual la mayoría de la población mundial sigue confiando en el poder de la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos.

Para finalizar, Albares situó a España como un estado socio comprometido tanto con la unidad trasatlántica como con el comercio internacional y los principios de la carta de Naciones Unidas, reiterando su rechazo a las soluciones militares en Oriente Medio y su apuesta por la vía política y diplomática para restablecer la seguridad y la normalidad en la región.