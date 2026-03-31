2-1. Dos pestañeos defensivos ante Marruecos condenan a la combativa Paraguay

Redacción Deportes, 31 mar (EFE).- La selección de Paraguay cayó este martes por 2-1 ante Marruecos, a la que plantó su más combativa versión, tras dos pestañeos defensivos que derivaron en sendas asistencias de Achraf Hakimi en el arranque del complemento de este partido preparatorio para la Copa del Mundo.

Marruecos hará parte del grupo C del Mundial 2026 que se juega en EE.UU., México y Canadá, junto a Brasil, Haití y Escocia, mientras que Paraguay integra el grupo D con Estados Unidos, Australia y Turquía, que superó este mismo martes por 0-1 a Kosovo en la repesca.

Hakimi, que jugó poco más de una hora sobre el césped del estadio francés de Bollaert-Delelis (Lens), aprovechó un laxo marcaje a los 48 minutos y dio un certero pase a El Khannouss, que venció al portero guaraní Orlando Gil con un potente remate.

Cinco minutos después, un error en la salida albirroja derivó en otra asistencia del jugador del PSG, esta vez a su compañero Neil El Aynaoui, que en una definición calcada de la anterior dejó sin opciones a Gil con un remate alto y potente.

Los goles fueron un cubetazo de agua fría para la selección que dirige Gustavo Alfaro, que había hecho de la solidez defensiva su arma en la primera mitad.

En ese tramo, Paraguay, que regresa al Mundial de la FIFA tras 16 años de ausencia, se sintió más cómoda contraatacando y dejando la posesión del esférico a su rival, que apenas al minuto 44 pudo conseguir su primer remate con peligro.

Tras los goles, a Paraguay le tomó casi 20 minutos reaccionar. El primero en espabilarse fue Julio Enciso, el más incisivo en el ataque, y que a los 69 minutos sacó un disparo lejano que Bono envió al tiro de esquina.

El partido terminó de cambiar su dinámica por el aluvión de modificaciones en ambos equipos: seis en Marruecos y dos en Paraguay.

Así se dio paso a la reacción guaraní, que se gestó tras el ingreso del naturalizado Maurício Magalhaes, que dinamizó la ofensiva desde el mediocampo, y de Gustavo Caballero, que sustituyó a Almirón a los 70 minutos.

Entre ambos -pase de Magalhaes y testarazo de Caballero- consiguieron el descuento en el minuto 87, solo tres minutos después de que el árbitro francés Eric Wattellier hubiera anulado por fuera de juego un gol del central paraguayo Omar Alderete.

- Ficha técnica:

2. Marruecos: Bono; Salah-Eddine (Souffian El Karouani, m.83), Halal, Diop, Hakimi (Zakaria El Ouahdi, m.67); Samir El Mourabet (Mohamed Hrimat, m.83), Neil El Aynaoui; Talbi (Abde Ezzalzouli, m.83), Bilal El Khannouss (Brahim Díaz, m.67), Gessime Yassine (Amine Adli, m.68); Soufiane Rahimi (Ayoub El Kaabi, m.67).

Seleccionador: Mohammed Ouhabi.

1. Paraguay: Orlando Gill; Junior Alonso, Omar Alderete, Gustavo Gómez, Juan Cáceres; Miguel Almirón (Gustavo Caballero, m.70), Braian Ojeda (Maurício Magalhaes, m.57), Damián Bobadilla, Gustavo Gómez; Julio Enciso y Gabriel Ávalos (Antonio Sanabria, m.70).

Seleccionador: Gustavo Alfaro.

Goles: 1-0, m.48: Bilal El Khannouss. 2-0, m.53: Neil El Aynaoui. 2-1, m.87: Caballero.

Árbitro: El francés Eric Wattellier amonestó a Cáceres, Almirón, Diego Gómez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Halal, Diop y El Aynaoui.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Estadio Bollaert-Delelis de Lens, Francia. EFE