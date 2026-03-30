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Un trabajador muerto en Kuwait tras un ataque iraní contra una planta de destilación

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Redacción Internacional, 30 mar (EFE).- El Ministerio de Electricidad de Kuwait informó este lunes sobre un ataque iraní contra una planta de destilación de agua y energía en el país, que provocó daños en las instalaciones y la muerte de un trabajador de nacionalidad india.

La cartera energética, citada por la agencia de noticias kuwaití, indicó que "los equipos técnicos y de emergencia abordaron de inmediato las repercusiones del incidente de acuerdo con el plan de emergencia aprobado".

En esta nueva fase del conflicto, que entró el fin de semana en su primer mes, la evolución de los enfrentamientos refleja la presión sobre el sistema energético, con amenazas a refinerías, ataques a la infraestructura energética del Golfo y tensiones en torno al estrecho de Ormuz.

La mayoría de los países de Oriente Medio que albergan bases militares y comparten intereses con Estados Unidos y países aliados han sido objetivo de ataques iraníes desde el 28 de febrero, cuando EE. UU. e Israel lanzaron una ofensiva contra la República Islámica. EFE

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