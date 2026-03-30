Agencias

Un dron israelí mata a tres palestinos en Gaza

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Gaza, 30 mar (EFE).- Un dron israelí mató este lunes a tres palestinos en el barrio de Zeitún, al este de la ciudad de Gaza, informó el hospital Al Shifa, que atendió a las víctimas.

El Ejército israelí, por su parte, todavía no se ha pronunciado sobre este último ataque, si bien suele justificarlos asegurando haber identificado "a sospechosos" o a milicianos -la mayoría de veces sin presentar pruebas- acercarse a hasta las posiciones de sus tropas que mantienen en la línea amarilla.

La línea amarilla se estableció tras la entrada en vigor del alto el fuego (el pasado mes de octubre) y es el punto al que se retiraron las tropas israelíes dentro del enclave, teniendo todavía más del 50 % de territorio bajo su dominio.

Y, lo cierto, es que en estos cinco meses de supuesto alto en fuego en Gaza prácticamente todos los días se han registrado muertes o heridos por ataques de las tropas israelíes.

Según el último recuento del Ministerio de Sanidad de Gaza, más de 700 personas han muerto y al menos otras 1.913 han quedado heridas en los bombardeos y tiroteos de las fuerzas armadas de Israel desde la llegada de la supuesta tregua.

En total, los muertos ascienden a 72.278 desde el 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva en Gaza en represalia por el ataque de Hamás y otras milicias de la Franja a su territorio, en el que mataron a unas 1.200 personas. EFE

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