Temas del día de EFE News Latino del lunes 30 de marzo de 2026

IRÁN GUERRA

Washington - El presidente Donald Trump ha dicho que contempla "tomar el petróleo" de Irán, que este país permitirá el paso este lunes de 20 buques petroleros y que no descarta ocupar la isla de Jarg, la principal terminal petrolera iraní, clave para su economía.

EEUU ESPACIO

Miami - Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofrece los últimos detalles sobre el lanzamiento de Artemis II, previsto para este miércoles, una misión que marcará el regreso del ser humano a la órtbita lunar tras más de 50 años.

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EEUU TECNOLOGÍA

Los Ángeles - El complejo Puente Hills Mall, escenario de clásicos como 'Volver al futuro', acapara de nuevo la atención en Los Ángeles, pero esta vez contra el desarrollo de un centro de datos para la IA, en línea con la oposición que enfrentan proyectos similares en todo el país.

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EEUU TRANSPORTE

Miami - Miami aparece en dos nuevos índices como la ciudad con los peores conductores de Estados Unidos y la segunda con más congestionamientos viales, solo detrás de Los Ángeles, por lo que organizaciones locales impulsan alternativas como más infraestructura ciclista y transporte público.

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EFE News Latino

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