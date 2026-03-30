Agencias

Sube a 110 el número de muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones en Kenia

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Nairobi, 30 mar (EFE).- Al menos 110 personas han muerto en Kenia por las lluvias torrenciales y las inundaciones que han golpeado recientemente algunas partes del país, especialmente en Nairobi, informó este lunes el Ministerio del Interior.

Según la última actualización de las autoridades, que recogen este lunes medios locales, el número de fallecidos por los temporales pasó de 108 a 110 y afecta ahora a 30 de los 47 condados del país, después de que zonas como Kilifi (sureste), Bungoma (oeste), Mandera (noreste), Nyeri o Kirinyaga (centro) se vieran también afectadas.

Nairobi sigue siendo el territorio más golpeado, con 37 muertos hasta el momento; seguido de la región Este, con 26; el valle del Rift, con 14; Nyanza (oeste), con 11, y la región Central, con 6 fallecimientos.

La costa del país registró cinco muertes y la región Oeste, dos, detalló el Ministerio, sin aclarar donde se produjeron las otras víctimas mortales restantes.

Asimismo, tres personas permanecen desaparecidas, mientras continúan las operaciones de búsqueda y rescate.

Durante las últimas semanas, las fuertes lluvias en diferentes puntos del país han inundado calles y viviendas y han destruido carreteras e inmuebles, además de dañar infraestructuras claves, mercados, negocios, centros educativos, granjas y cultivos.

Asimismo, varios servicios se han visto interrumpidos, con el corte de carreteras, apagones de electricidad y daños en líneas de suministro de agua.

En su último boletín del pasado martes, el Departamento Meteorológico de Kenia (KMD, en inglés) señaló que "se prevé que sigan las lluvias en varias zonas del país, aunque es probable que las precipitaciones disminuyan".

Según el KMD, las lluvias que provocaron estas inundaciones son parte de una "racha húmeda prolongada" que comenzó a mediados de febrero de 2026 y que ha saturado los sistemas de drenaje. EFE

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