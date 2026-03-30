Agencias

Portugal lanza al espacio seis nuevos satélites, dos de ellos de un proyecto hispano-luso

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Lisboa, 30 mar (EFE).- Seis satélites portugueses, entre ellos dos del proyecto hispanoluso Constelación Atlántica, fueron lanzados con éxito este lunes en un cohete de la compañía SpaceX en Estados Unidos, informó a EFE uno de los impulsores de la iniciativa.

El presidente ejecutivo del Centro de Ingeniería y Desarrollo de Producto (CEiiA), José Rui Felizardo, uno de los responsables de los dos satélites del proyecto ibérico en Portugal, precisó que "todo fue de acuerdo con lo planeado".

"Colocamos dos satélites más de la Constelación del Atlántico, la constelación entre Portugal y España", dijo Felizardo sobre este programa de observación de la Tierra que permitirá una mejor gestión y vigilancia medioambiental.

El responsable destacó que ambos países "son pioneros en Europa" y que con este proyecto refuerzan su colaboración y amplían activos en el espacio.

En paralelo, se lanzaron cuatro satélites de la Constelación Lusíada, que permitirá crear un servicio de navegación marítima.

El lanzamiento de los satélites en Estados Unidos fue seguido desde Portugal en una ceremonia organizada en Lisboa a la que acudió, entre otros, el ministro de Economía y Cohesión Territorial luso, Manuel Castro Almeida. EFE

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