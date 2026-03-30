OMC no logra acuerdo para extender moratoria de aranceles a transmisiones digitales

Ginebra, 30 mar (EFE).- La 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) concluyó en Yaunde (Camerún) sin conseguir extender la moratoria existente para la aplicación de aranceles a las transmisiones digitales, que Estados Unidos deseaba convertir en permanente y que vence este martes, día 31.

El objetivo estadounidense chocó con la oposición de Brasil, que planteó una extensión de cuatro años, pero con una revisión a mitad de este periodo, lo que en la práctica significaba mantener una situación similar a la que rige desde 1998, con extensiones cada dos años.

En sus palabras de cierre de la Conferencia Ministerial ante la prensa, la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, aseguró que se estuvo muy cerca de llegar a un entendimiento, pero "aunque nos esforzamos mucho, nos faltó tiempo". EFE