NORWEGIAN CRUISE LINE® BAUTIZA EL IMPRESIONANTE NORWEGIAN LUNA, EL BARCO MÁS NUEVO PARA NAVEGAR HACIA EL CARIBE Y LAS BAHAMAS DESDE MIAMI

PR Newswire

MIAMI, 30 de marzo de 2026

– Norwegian Luna ofrecerá cruceros de ida y vuelta por el Caribe hasta abril de 2027 visitando los hermosos destinos estilo resort de NCL, Great Stirrup Cay, Las Bahamas y Harvest Caye, Belice –

– El barco más nuevo de NCL ofrece actividades para toda la familia, incluyendo los toboganes más largos y rápidos en el mar –

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MIAMI, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Norwegian Cruise Line® (NCL), la compañía innovadora en viajes en crucero a nivel mundial, celebró el bautismo de Norwegian Luna en Miami el 27 de marzo de 2026. Como el barco más reciente de la flota de la compañía, Norwegian Luna ofrecerá una amplia gama de experiencias a bordo para cada tipo de viajero y será el barco más nuevo para llamar al Caribe con itinerarios que visitan ambos destinos estilo resort de NCL, Great Stirrup Cay en Las Bahamas y Harvest Caye en Belice.

"Norwegian Luna representa la evolución de NCL, una marca basada en la libertad, la flexibilidad y la entrega de experiencias que resuenan en todo tipo de viajeros", dijo Marc Kazlauskas, presidente de Norwegian Cruise Line. "Con el agrado de ofrecer atracciones para las familias con la exclusiva Aqua Slidecoaster de NCL y las nuevas actividades Moon Climber y Luna Midway; así como experiencias solo para adultos como la producción nocturna 'LunaTique™,' Norwegian Luna es el barco perfecto para viajeros multigeneracionales que buscan unas vacaciones cálidas en los trópicos. Con itinerarios diseñados para llevar a los huéspedes a Great Stirrup Cay, nuestra isla privada en Las Bahamas, tendrán la oportunidad de experimentar de primera mano las tan esperadas ofertas que nuestros huéspedes están anhelando".

Con la asistencia de más de 2000 invitados, la ceremonia de bautizo, arraigada en la tradición marítima de bendición del barco antes de que comience oficialmente su vida en el mar, tuvo lugar en el terminal de la compañía con certificación LEED® Gold en PortMiami. Con una aparición especial de la madrina y artista del casco de Norwegian Luna, ELLE, el evento concluyó con la ruptura ceremonial de la botella a través del casco del barco, otorgando bendiciones y viajes seguros para todos los que navegan sobre ella.

"El bautizo de Norwegian Luna marca un hito importante para nuestra compañía y un momento de gran orgullo para todo nuestro equipo", dijo John W. Chidsey, presidente y director ejecutivo de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. "Yo deseo con entusiasmo las experiencias extraordinarias que ofrecerá y el emocionante futuro por delante para nuestra marca y nuestros huéspedes".

Además de su papel en la ceremonia de bautizo, ELLE, la madrina de Norwegian Luna y reconocida artista urbana, creó la obra de arte del casco característico del barco, un vívido paisaje de ensueño titulado "La Luna". Diseñada antes del viaje inaugural de Norwegian Luna, la pieza explora la relación duradera de la humanidad con el cosmos y su conexión innata con el tirón rítmico de la luna.

"Celebrar a Norwegian Luna como la madrina del barco es un honor increíble, y crear 'La Luna' ha sido una de las experiencias más significativas de mi carrera", dijo ELLE, madrina y artista del casco de Norwegian Luna. "La Luna siempre ha simbolizado la conexión, el ritmo y la transformación, fuerzas que reflejan los viajes que realizamos en nuestras propias vidas. Espero que cada huésped sienta una sensación de asombro y posibilidad mientras Norwegian Luna los lleva hacia nuevos horizontes".

Con una longitud de 321 metros y una capacidad para huéspedes de 3,565, Norwegian Luna cuenta con el diseño intencional y espacios abiertos de la clase Prima con una variedad de experiencias que ofrecen a los huéspedes oportunidades para organizar sus vacaciones exactamente como desean. Al igual que su barco hermano Norwegian Aqua, Norwegian Luna ofrece la galardonada y exclusiva Aqua Slidecoaster de NCL, los toboganes más largos y rápidos en el mar, con emocionantes toboganes dobles y un elevador magnético que impulsa a los huéspedes aventureros a través de dos cursos diferentes. Otras atracciones diseñadas para jóvenes, y jóvenes de corazón, incluyen el complejo deportivo digital, Glow Court y Luna Game Zone, que ofrece a los huéspedes de todas las edades una multitud de juegos de video clásicos y experiencias de realidad virtual.

Norwegian Luna presenta nuevas experiencias diseñadas pensando en viajes familiares multigeneracionales, que incluyen Luna Midway, un área al aire libre estilo parque de diversiones con juegos inspirados en carnaval; Moon Climber, un campo de obstáculos de varios niveles diseñado para niños y adultos por igual; y Horizon Park, un área recreativa gratuita con juegos estilo césped, todo ubicado en las cubiertas superiores del barco.

Por la noche, los huéspedes pueden sumergirse en el mejor entretenimiento de su clase con "Elton: A Celebration of Elton John™", que rinde tributo a la música legendaria y atemporal del propio ícono mundial, así como a "HIKO: La innovación se encuentra con las maravillas", un espectáculo multimedia que presenta un diseño innovador, acrobacias de estilo circo y danza contemporánea. El favorito de los huéspedes, Syd Norman's Pour House, regresa con un nuevo espectáculo "A Tribute to Eagles," una producción inolvidable que destaca la música de una de las mejores bandas estadounidenses de todos los tiempos, tocando en el escenario principal del Luna Theater and Club. "LunaTique" hace su debut en Norwegian Luna como una exclusiva experiencia nocturna para huéspedes mayores de 21 años en The Improv at Sea. Inspirado en la energía y el encanto de las noches de Las Vegas, el espectáculo combina imágenes audaces, cócteles especiales y actuaciones impulsadas por personajes en un entorno íntimo. Además, "Sea of Discovery! An Under-the-Sea Festival", es la primera experiencia original de su tipo desarrollada internamente y dirigida específicamente para niños, y está inspirada en actividades nostálgicas de día de campo con juegos brillantes, disfraces extravagantes, imágenes impresionantes.

Norwegian Luna cuenta con una amplia gama de alojamientos que incluyen cabinas individuales, interiores, con vista al mar y con balcón, así como suites en The Haven by Norwegian®, el exclusivo complejo de NCL con un restaurante, bar y lounge privados. Con 17 opciones gastronómicas de proa a popa, los huéspedes pueden disfrutar de una variedad de más de 15 opciones gastronómicas de todo el mundo, incluyendo comida italiana moderna en el restaurante Onda by Scarpetta; la auténtica tailandesa en Sukhothai; la elegante y clásica francesa en Le Bistro; y mucho más. Después de disfrutar de una exquisita cena en uno de los restaurantes de cortesía o de especialidad de Norwegian Luna, los huéspedes están invitados a relajarse en una selección de 18 bares y lounges, incluido el íntimo Whiskey Bar, el animado Belvedere Bar y el bar de cócteles Sail and Sustain de NCL, Metropolitan Bar.

Desde abril de 2026 hasta abril de 2027, Norwegian Luna ofrecerá una variedad de itinerarios soleados hacia el Caribe Oriental y el Caribe Occidental con visitas a los destinos estilo resort de la compañía, incluido Great Stirrup Cay en Las Bahamas y Harvest Caye en Belice. Recientemente, Great Stirrup Cay debutó en mejoras que incluyen Great Life Lagoon, una amplia área de piscina que cuenta con dos bares acuáticos, cabañas y tumbonas, y está a unos pasos de distancia de la zona de chapoteo familiar, Splash Harbor. El nuevo Vibe Shore Club solo para adultos ofrece un retiro exclusivo que ofrece a los huéspedes un bar privado, asientos y cabañas de primera calidad, así como acceso privado a la playa. A mediados de este año, la isla debutará el parque acuático Great Tides Waterpark de casi seis acres, que cuenta con 19 toboganes acuáticos; los primeros saltos en el acantilado de la industria; Splash Cay, una zona de chapoteo para niños de 836 metros cuadrados; y Wandering River, una experiencia acuática envolvente de casi 244 metros con una corriente acelerada que será más rápida y emocionante que una atracción de río típica.

Después de la temporada de Norwegian Luna en Miami, el barco navegará desde Nueva York, ofreciendo a los huéspedes itinerarios de ida y vuelta de cuatro y siete días a Bermudas desde abril de 2027 hasta octubre de 2027. Con la flexibilidad de más tiempo en el puerto y estadías nocturnas en Bermudas, los huéspedes pueden disfrutar de hermosas playas de arena rosa, así como de una variedad de actividades marítimas y terrestres, que incluyen paseos en bote, en catamaranes, paseos en ATV, chapuzones en cuevas y pintorescos recorridos en bicicleta.

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Para obtener más información sobre la galardonada flota de la compañía y los itinerarios internacionales, o para reservar un crucero, contacta a un agente de viajes, llama al 888-NCL-CRUISE (625-2784) o visita www.ncl.com.

Acerca de Norwegian Cruise LineComo compañía innovadora en viajes de cruceros a nivel mundial, Norwegian Cruise Line® lleva 59 años rompiendo los límites de los cruceros tradicionales. Su eslogan, " Aquí es diferente", refleja la conexión emocional que experimentan los huéspedes a bordo y rinde homenaje a la historia de la empresa como pionera en la experiencia de los cruceros. En particular, NCL cambió el sector al ofrecer a los huéspedes la libertad y la flexibilidad de diseñar sus vacaciones ideales según su horario preferido, sin horarios fijos para los restaurantes y el entretenimiento y sin códigos de vestimenta formales. Hoy en día, la empresa sigue ofreciendo experiencias cuidadosamente seleccionadas y sin complicaciones que se adaptan a todo tipo de viajeros, desde cruceristas experimentados hasta familias de todos los tamaños. Con un entretenimiento galardonado, una gastronomía de inspiración internacional y un alojamiento cuidadosamente diseñado, que incluye camarotes individuales, suites Club Balcony y The Haven by Norwegian®, el exclusivo concepto de barco dentro de un barco de la compañía, NCL garantiza que cada huésped disfrute de un viaje perfecto y personalizado que le permita disfrutar del momento y conectar con sus seres queridos. Para ofrecer aún más valor a los huéspedes, el programa Free at Sea™, característico de la compañía, proporciona ventajas e inclusiones adicionales, como bar abierto ilimitado, restaurantes especializados, Wi-Fi de alta velocidad, créditos para excursiones en tierra y, en determinados viajes, el tercer y cuarto huesped viajan gratis. (Términos y condiciones se aplican). Los huéspedes de NCL que viajen al Caribe también podrán disfrutar de experiencias exclusivas en Harvest Caye, el complejo turístico de la compañía en Belice, además de nuevas y mejoradas experiencias en Great Stirrup Cay, la isla privada ampliada de NCL en Las Bahamas. NCL navega a casi 350 de los destinos más deseados del mundo con su flota de 20 barcos modernos.

Para obtener más información o reservar un crucero, contacta a un agente de viajes, llama al 888-NCL-CRUISE (625-2784) o visita www.ncl.com. Para conocer las últimas noticias y acceder a contenido exclusivo, visita la sala de prensa de NCL y sigue a Norwegian Cruise Line en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube @NorwegianCruiseLine; y en Twitter @CruiseNorwegian.

Norwegian Cruise Line es una subsidiaria de propiedad total de Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Para obtener más información, visita www.nclhltd.com.

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FUENTE Norwegian Cruise Line