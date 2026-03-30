Muere un civil en el sur de Rusia tras ataque masivo de drones ucranianos contra Taganrog

Moscú, 30 mar (EFE).- Un civil ruso murió y otros ocho resultaron heridos tras un ataque masivo de más de sesenta drones ucranianos contra la ciudad de Taganrog, en el sur de Rusia, según informó hoy la gobernadora local, Svetlana Kambúlova.

"Durante el masivo ataque aéreo en Taganrog murió un hombre, ocho requirieron atención médica, una mujer fue hospitalizada", escribió en su cuenta de Telegram.

Según Kambúlova, a consecuencia del ataque 12 edificios de vivienda y 27 casas sufrieron daños, además de 10 automóviles y los ventanales de una escuela.

El gobernador de Rostov del Don, Yuri Slusar, comentó que "el ataque aéreo contra Taganrog dejó una gran tragedia, la muerte de un hombre".

Según Slusar, las defensas antiáereas repelieron anoche más de 60 drones ucranianos en esta región.

"En los lugares donde cayeron los fragmentos de los drones trabajan los servicios de emergencias. Hay incendios y daños en tierra. Se evacuó a la población", señaló en Telegram, al puntualizar que el ataque afectó a seis distritos de la región.

Ante el peligro de ataque de drones las autoridades aeronáuticas rusas decretaron el cierre temporal de los aeropuertos de Krasnodar, Volgogrado, Penza, Sarátov y Ufá, entre otros.

Según la agencia ucraniana Ukrinform, en la región de Samara fue atacada la planta química KuibishevAzot, ubicada en la ciudad de Toliatti, una información no confirmada por medios rusos.

El Ministerio de Defensa ruso informó de que durante la pasada noche fueron derribados 102 drones ucranianos de ala fija sobre diez regiones rusas y el mar de Azov. EFE